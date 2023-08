Une deuxième attaque à l’arme blanche en 12 heures à Montréal

Un homme de 36 ans a été victime d’une attaque au coûteau ce mercredi matin, à Montréal. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a été prévenue par un appel au 911 vers 7h30. L’altercation est survenue dans le quartier chinois, sur la rue De la Gauchetière et Clark, non loin de là où s’est produit une autre attaque au couteau, mardi soir.

La victime a été découverte sur les lieux. Transporté à l’hôpital, son état est stable et sa vie n’est pas en danger, selon les autorités. Un suspect de 42 ans a été arrêté et sera interrogé plus tard dans la journée. Un périmètre de sécurité a été établi sur les lieux de l’incident.