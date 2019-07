Un coiffeur du coin avec 64 ans de loyaux services

Peu de personnes peuvent se vanter d’avoir pratiqué leur métier pendant 64 ans, et encore moins pendant près d’un demi-siècle au même endroit. C’est pourtant ce qu’a accompli un coiffeur de Villeray bien connu du voisinage.

Réal Lafrance a ouvert son salon de coiffure situé au 601, rue Jarry Est, il y a 48 ans et a vu le quartier évoluer au fil des années.

« Quand je suis sorti de l’école de barbier Moreau en 1955, il n’y avait pas de métro à Montréal et l’autoroute métropolitaine n’existait pas non plus », se remémore-t-il.

Mais il n’y a pas que Villeray qui s’est transformé le long de sa carrière, car le métier de barbier-coiffeur a lui aussi connu des changements en un peu plus d’un demi-siècle.

« À ma graduation, il n’y avait pas vraiment de femmes dans nos classes. C’est après les années 1960 qu’on a commencé à voir plus de coiffeuses dans les salons, et éventuellement elles étaient plus nombreuses que les hommes. Le métier de barbier aussi ça a changé, ce n’est plus pareil, on ne fait plus vraiment ça comme dans les années 1950 », souligne M. Lafrance.

Pourtant, c’est cet attrait nostalgique qui a attiré une partie de sa clientèle, comme Jean-Philippe Martel.

« C’est en apercevant la torsade comme à l’ancienne à l’extérieur que j’ai choisi de m’y rendre. Je cherchais un coiffeur et je trouvais que c’était simple comme formule. On n’a pas besoin de rendez-vous, on a juste à se présenter et s’asseoir si on veut attendre », affirme-t-il.

M. Martel profitait d’une dernière coupe des ciseaux de M. Lafrance le 25 juin, car à 84 ans, le coiffeur a décidé « avec le cœur gros » de prendre sa retraite le 29 juin, pour savourer d’un repos bien mérité.

Avant de quitter son local de la rue Jarry, a-t-il un conseil pour ceux qui voudraient prendre la relève?

« En coiffure, la concurrence est vive, mais c’est un métier dont vous pouvez vivre longtemps si vous êtes consciencieux et honnête. Les clients vont revenir et grâce au bouche-à-oreille, ils vont en amener d’autres. »