C’est déjà Noël au Marché Jean Talon

De petits chalets en bois ont fait leur apparition devant l’entrée nord du Marché Jean-Talon. Décorés de guirlandes et de lumières, ils constituent le tout premier marché de Noël du Marché Jean-Talon. Une initiative qui semble réjouir autant les marchands que les clients.

Avec le marché de Noël d’Atwater et les «Jardins d’Hiver» du Quartier des spectacles, le marché de Noël de Jean-Talon fait partie du Grand circuit féérique de Montréal qui invite les Montréalais à profiter de l’esprit de Noël.

À peine une heure après son ouverture, le marché de Noël attire déjà les clients curieux de découvrir cette nouveauté. Les kiosques présentent toutes sortes de produits et objets d’artisanat fabriqués au Québec.

«Je suis venue spécialement parce que je savais que le marché de Noël ouvrait aujourd’hui. Ça me donne des idées de cadeaux à offrir à mes proches», témoigne Sonia Dupont, cliente fidèle du Marché.

Comme elle, les clients semblent ravis de cette initiative portée par les Marchés publics de Montréal et Le Village de Noël.

«C’est une très bonne chose d’avoir installé ce marché ici. Ça nous met dans l’atmosphère de Noël, C’est agréable et on en a bien besoin cette année», ajoutent Luc et Hélène, venus eux aussi faire quelques achats.

Des marchands enthousiastes

Malgré quelques inquiétudes, liées notamment à l’interdiction de se rassembler pour les Fêtes, les marchands sont globalement enthousiastes et heureux de venir vendre leurs produits.

Jean-Philippe Jolicoeur est venu tout droit d’Oka pour vendre ses produits à base d’érable, notamment des liqueurs. Déjà présent au marché de Noël d’Atwater, il espère que la clientèle sera aussi au rendez-vous ici.

«Notre chiffre d’affaires se fait grâce aux expos et aux marchés et c’est sûr que cette année, les expos c’est relax. Heureusement, les marchés publics ont été ouverts toute l’année et les marchés de Noël attirent du monde en général», explique-t-il.

«C’est clair que cette année est un peu particulière, mais on compte sur les gens pour soutenir les petites entreprises locales telles que nous. Je souhaitais depuis plusieurs années qu’on crée un marché de Noël ici sur place», témoigne également Patrick Lauzon qui est producteur de fines herbes et marchand saisonnier au Marché Jean Talon.

Très satisfaite aussi de participer au marché de Noël, Sabrina Carl propriétaire de la boutique Tah-dah présente son kiosque en collaboration avec le Marché des saveurs. Ensemble, elles proposent des assortiments de cadeaux qui mêlent objets d’arts et gastronomie.

«Pour une première journée, je trouve qu’il y a beaucoup de monde. C’est une belle occasion de présenter chacune nos produits», conclut-elle.

Horaire

Le marché de Noël du marché Jean-Talon est ouvert de 12h à 18h les vendredis, de 10h à 18h les samedis, de 10h à 17h les dimanches. Ainsi que de 9h à 18h les 21, 22 et 23 décembre.