Rue Jean-Talon: l’intersection Pie-IX bientôt fermée pour deux ans

Dès le 3 mai, les automobilistes seront confrontés à une entrave importante à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon, et ce, jusqu’en 2023. Un chantier d’envergure va s’y installer dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX.

Dans un premier temps, le côté est de l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean Talon sera fermé. Toute circulation sera ainsi coupée entre la 23e rue et le boulevard Pie-IX. Les automobilistes circulant vers l’ouest devront prendre un détour sur la 24e avenue. Ceux qui circuleront en direction est devront tourner sur le boulevard Pie-IX, sur lequel une voie dans chaque direction demeurera ouverte.

Ensuite, à compter du 21 juin, l’intersection sera entièrement fermée. Il sera donc impossible de circuler sur la rue Jean-Talon, entre la 22e et la 23e avenue, et sur le boulevard Pie-IX, entre les rues Bélair et Everett.

La STM indique que des mesures d’atténuation seront mises en place, dont des détours pour les voitures et une nouvelle voie réservée sur le boulevard Provencher et la rue Bélanger.

Cette entrave est située dans la partie est de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, tout près de Saint-Léonard et Rosemont-La Petite-Patrie, et à proximité d’un secteur commercial comprenant notamment le centre commercial Le Boulevard.

C’est le bureau de projet du SRB Pie-IX qui est responsable du chantier. Les travaux majeurs permettront la construction d’un tunnel piétonnier reliant le SRB Pie-IX et la future station de métro du prolongement de la ligne bleue.

Entrave à la circulation à la station D’Iberville

Rappelons qu’une autre intersection du secteur est fermée à la circulation. Les automobilistes n’ont plus accès à la rue D’Iberville devant la station de métro du même nom, à son intersection avec la rue Jean Talon. De plus, les voies ont été réduites de moitié sur cette dernière, entre la rue Molson et l’avenue Louis-Hébert. Ces entraves à la circulation dureront jusqu’en septembre 2022.

À l’été 2022, la circulation sera complètement rouverte sur les rues D’Iberville et Jean-Talon. Cependant, la voie de stationnement sera toujours fermée aux automobilistes, et ce, jusqu’à la fin des travaux. Ces entraves à la circulation interviennent dans le cadre de travaux de rénovations et d’installation d’ascenseurs dans la station de métro.