De nouvelles crèmeries qui sont prêtes pour l’été dans Villeray

Les crèmeries du quartier Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension reprennent du service depuis l’annonce du déconfinement en mai dernier. En plus du retour de celles connues par les résidents du quartier, de nouvelles succursales viennent d’ouvrir leurs portes pour l’été 2021.

Ouvert en septembre 2020, le café Saison des Pluies de la rue Guizot a démarré un projet de minibar à crème glacée dans le garage vacant de l’établissement.

«On trouvait que c’était une belle exploitation d’espace et de la rentabilité du local. Étant donné que c’est un quartier familial, on trouvait que cela avait du sens de faire un projet comme celui-là. On se demandait si c’était un peu audacieux de faire ça dès notre première année, mais tout s’est finalement bien placé lors de l’hiver dernier», explique le copropriétaire du café Saison des Pluies, Antoine Lacroix-Vézina.

Actuellement, la crèmerie offre deux sortes de crème glacée par semaine.

Selon la copropriétaire du café et amie de cœur de M. Lacroix-Vézina, Erika Lafleur, l’annonce de ce nouveau minibar a été chaleureusement applaudie par les gens du quartier.

«On l’avait annoncé uniquement sur nos réseaux sociaux. À voir les messages, je crois que les gens du quartier étaient agréablement surpris. C’est un commerce plus accessible pour eux», mentionne-t-elle.

Pour le moment, le service est offert du jeudi au dimanche, mais si l’achalandage augmente, les deux propriétaires n’hésiteront pas à ajuster l’horaire et à bonifier l’offre de produits.

Une nouvelle crèmerie végane

Début juin, la Royale crèmerie végane a ouvert trois succursales sur les rues Jarry, de Castelnau et Saint-Zotique. Cette nouvelle chaîne offre des crèmes glacées et des sorbets à base de lait, crème de coco et de vanille de Madagascar. Un sorbet à saveur différente est offert aux clients chaque semaine.

«On s’est rendu compte que ces produits-là étaient vraiment bons. On est devenu nous-même de grands consommateurs», raconte le copropriétaire de la succursale de la rue Jarry, Guillaume Adan.

L’accueil des résidents du quartier a été très positif selon lui.

«On a opté pour quelque chose qui est facile d’accès. Il n’y aura pas une file d’attente d’une demi-heure devant la caisse. On veut quelque chose de simple qui va convenir à une famille ou à un individu qui va passer devant le commerce», raconte M.Adan.

D’autres crèmeries offriront du service pendant l’été 2021. C’est notamment le cas d’Archicrème (rue Villeray), ouverte tous les jours de la semaine de 11h30 à 22h, et les Givrés, (rue de Castelnau), ouverte sept jours sur sept de 12h à 21h.