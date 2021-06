Brique par brique reçoit 541 900$ de la mairie de Villeray

L’arrondissement Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension va offrir une subvention de 541 900$ à l’organisme Brique par brique pour la construction d’un immeuble multilogement. Situé dans le quartier Parc-Extension, il sera destiné aux familles et aux personnes habitant seules.

Cette subvention permettra de compléter le montage financier du projet qui sera réalisé dans le cadre du programme Accès Logis Québec.

«L’annonce s’inscrit dans la continuité de plusieurs autres mesures mises en place dans Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension pour préserver et développer l’accès à des logements sociaux, familiaux et abordables. Je ne peux que me réjouir de voir des familles du quartier avoir accès à des logements abordables grâce à ce fonds local d’inclusion sociale. Cette subvention à l’organisme Brique par Brique reflète une fois de plus tous nos efforts pour préserver l’accès à des logements abordables et rendre nos quartiers plus inclusifs et plus solidaires», indique Giuliana Fumagalli, mairesse de l’arrondissement, dans un communiqué.

Cette subvention a été rendue possible grâce aux sommes accumulées dans le Fonds local pour le logement social et communautaire constitué en 2018 conjointement à la Politique locale d’inclusion sociale.

Cette politique, abrogée en 2021, a comme objectif de soutenir, encourager et maintenir la mixité sociale dans l’arrondissement.