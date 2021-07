En bref: le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Ex

En raison de la pandémie de la COVID-19, le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension du mois de juillet s’est déroulé de manière virtuelle. Voici quelques-uns des sujets traités.

Annulation des frais de retard

L’arrondissement a adopté une motion demandant à la Ville de Montréal de modifier son règlement sur les tarifs afin d’abolir les frais de retard dans les bibliothèques à partir du 6 octobre.

Selon l’arrondissement, l’annulation de ces frais permettrait d’éviter l’accumulation de ceux-ci et de ramener le plus d’abonnés possible dans les bibliothèques du quartier et de la Ville.

Stade IGA

L’arrondissement a autorisé l’occupation d’une partie du parc Jarry à des fins de stationnement temporaire pour l’Omnium Banque Nationale qui se tiendra au stade IGA du 7 au 15 août 2021. Ainsi, les organisateurs du tournoi de tennis offriront aux visiteurs des espaces de stationnement sur des sites se trouvant à proximité du stade pendant la durée de l’événement.

La présence de spectateurs dans les estrades du stade n’est toutefois pas confirmée au moment d’écrire ses lignes.

Clôture à la gare parc

Lors de la période de questions, plusieurs citoyens ont demandé si la clôture bloquant l’accès entre les quartiers Villeray et Parc-Extension sur l’avenue Ogilvy allait être retirée. La mairesse de l’arrondissement, Giuliana Fumagalli, a répondu ne pas avoir eu de nouvelles de la part de la ville-centre au cours des dernières semaines à ce sujet.

Travaux

Le conseil octroiera un contrat à Construction Viatek inc. pour des travaux de planage et de pose de revêtement bitumineux sur l’avenue d’Outremont, de la rue de Liège Ouest au boulevard Crémazie Ouest. Le montant d’argent prévu pour ces travaux est évalué à 104 581 $.

Inclusion sociale

Quatre organismes de l’arrondissement recevront une contribution financière pour les années 2021 et 2022 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables. C’est ainsi que 12 000$ seront donnés au Centre communautaire Jeunesse-Unie de Parc-Extension, 17 549 $ à la Corporation de gestion des Loisirs du Parc, 12 638 $ à l’Organisation des jeunes de Parc-Extension et 65 692 $ à l’Espace-Famille Villeray.