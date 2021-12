Des histoires en céramique

Un peu comme la personne qui écrit des histoires dans un carnet, Pauline Guidera décrit les petites histoires qui lui passent par la tête dans ses créations en céramique. Cette pratique a valu à l’artiste d’être récipiendaire de l’édition 2021 du prix François-Houdé.

Avec une méthode un peu personnelle et des figures tantôt monstrueuses, tantôt animales, mais toujours avec une certaine «douceur», Pauline s’inspire du quotidien. Le féminisme lui tenant aussi à cœur, elle représente les animaux ou les personnes qu’elle dépeint sans nécessairement attribuer à ceux-ci des traits genrés.

Quelques pièces de Pauline Guidera. Photo : Jean-Baptiste Demouy/Métro Média

La céramiste travaille encore à verbaliser son cheminement artistique, dont les inspirations sont diverses. Mais même si le militantisme ne lui colle pas à la peau, le féminisme est un mouvement auquel Pauline Guidera s’identifie.

Je n’ai pas la prétention de faire du féminisme dans mon art, mais c’est un sujet important pour moi. Je souhaite qu’il soit visible dans certaines de mes œuvres, mais il ne définit pas ma pratique. Pauline Guidera, artiste céramiste

L’artiste tient surtout à laisser libre cours à son imagination.

«Tantôt inspirée par des scènes mythologiques sur la céramique grecque, et des souvenirs de contes enfantins, indique Pauline Guidera, je crée des espaces étranges, narratifs, où se mêlent l’enfance et l’adolescence, l’humain et l’animal.»

Voulant faire de son art quelque chose d’accessible, les éléments dépeints doivent être identifiables afin que chacun et chacune puisse s’approprier le récit formé dans les œuvres.

Pauline Guidera recherche une liberté créative

L’artiste travaille dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et est d’origine française. Voulant garder une liberté créative et sans contrainte, Pauline Guidera offre aussi des ateliers. Grâce à ces revenus, c’est la liberté de créer qui est rendue possible.

Et Pauline se réserve le droit de créer seulement les pièces qui l’appellent. Pas de commande, du moins pour le moment, et peu de ventes dans les boutiques ou les galeries, car celles-ci «prennent 50%, donc déjà qu’[elle] ne fai[t] pas beaucoup d’argent avec [s]a céramique, [elle] préfère consacrer plus de temps à son art».

Avec deux formations, une française et une québécoise, en poche, la céramiste nouvellement récipiendaire est gonflée à bloc. Ce prix «prestigieux est une fierté» et également une source de confiance pour Pauline. Cela lui donne la force de pousser d’autres portes, lui procure de la motivation. C’est aussi une belle reconnaissance de son travail.

Pauline Guidera. Photo : Jean-Baptiste Demouy/Métro Média

Depuis la première pièce que j’ai vendue au Québec, j’ai vraiment ressenti une belle reconnaissance de la part de mes pairs, et ce prix en est la consécration. Pauline Guidera, artiste céramique

Pour ceux et celles qui pourraient être intéressés par les œuvres de Pauline Guidera, la boutique Articho dans Villeray a encore quelques-unes de ses œuvres. Son site internet offre aussi plusieurs œuvres.

Une exposition de son travail doit également avoir lieu en mars 2022 au Centre de céramique de Bonsecours, selon l’artiste.