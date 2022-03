Une consultation publique pour améliorer la circulation à Parc-Extension

L’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension souhaite améliorer la mobilité, notamment dans le secteur de Parc-Extension.

Plusieurs mesures «d’apaisement de la circulation» seront prises «au courant de l’année», informe la mairie d’arrondissement. Elles devraient être en partie déterminées par les commentaires des citoyens. Ils ont jusqu’au 18 avril pour donner leur avis et leurs commentaires.

«Ces mesures ont pour objectif d’accroître la sécurité, mais aussi la tranquillité dans le quartier», estime Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l’arrondissement.

Des changements viseront notamment à réduire la vitesse et le transit sur les rues locales. Le but est aussi de sécuriser les abords de certaines écoles.

«Nous allons encore plus loin en soumettant la proposition élaborée aux gens concernés», ajoute-t-elle. Une démarche qui vise à «bonifier» le plan.

Consultation publique

Ces mesures se feraient sur les rues situées entre le boulevard Crémazie et l’avenue Beaumont. Elles prendraient la forme de modifications du sens de circulation, de nouveaux feux de circulations, de saillies de trottoirs ou de dos d’âne.

Pour s’exprimer, les citoyens peuvent se rendre sur les plateformes en ligne Réalisons Montréal et Making Montréal. Il est également possible de le faire par téléphone, au 514 292-9550, ou par écrit en déposant ses commentaires dans l’une des boîtes situées au Bureau Accès Montréal (405, avenue Ogilvy) et à la bibliothèque (421, avenue Saint-Roch).