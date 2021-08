Des stratégies d’apaisement de la circulation dans l’arrondissement

La mairie de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension travaille depuis le mois de janvier 2021 sur des stratégies afin d’apaiser la circulation routière et piétonne dans l’arrondissement.

«En concordance avec le Plan local de déplacement (PLD) et Vision Zéro, et afin de répondre aux préoccupations des citoyens et citoyennes, l’arrondissement planifie l’apaisement pour réduire les impacts humains de la circulation et favoriser la quiétude de la population résidente. Nous étudions le territoire dans son ensemble et dans ses quartiers pour pouvoir mettre en place des mesures efficaces et pertinentes», indique l’administration locale dans un communiqué.

Avec ce plan, l’arrondissement désire identifier un objectif d’apaisement commun, clairement défini en tenant compte des contraintes et ressources disponibles dans l’arrondissement. On y trouverait, entre autres, des mesures déjà existantes comme les pistes cyclables, le transport en commun ou les itinéraires scolaires.

Début des travaux d’apaisement dans Parc-Extension

Cette stratégie d’assouplissement s’appliquera à l’ensemble du territoire. Toutefois, le secteur Parc-Extension sera privilégié des quartiers Villeray et Saint-Michel étant donné que la situation est plus urgente selon la conseillère de ville pour le district, Mary Deros.

«Lorsque l’autoroute métropolitaine est congestionnée, les voitures rentrent dans le quartier Parc-Extension par les rues résidentielles. Vu qu’ils sont souvent sur les nerfs puisqu’ils vont arriver en retard à leur travail, ils vont plus vite et ils mettent en danger des familles et des enfants qui se promènent à pied dans les rues», explique-t-elle dans un entretien téléphonique avec Métro Villeray en citant des études réalisées par le service de la circulation de l’arrondissement.

Au cours du mois de juillet, plusieurs consultations publiques ont eu lieu au travers de sondages auprès de la population résidente réalisés par la Table de quartier de Parc-Extension.

En septembre prochain, des présentations publiques auront lieu pour expliquer à quoi vont ressembler ces plans d’assouplissement de circulation dans le quartier.

Toutefois, Mary Deros a confirmé que des mesures seront mises en place dans les quartiers Saint-Michel et Villeray et que des études ont déjà été réalisées à l’heure actuelle.

«On ne peut pas faire l’ensemble des travaux en même temps, ce n’est pas possible», mentionne-t-elle.

Les plans d’apaisement de la circulation dans Villeray et Saint-Michel seront présentés publiquement au cours des prochains mois.