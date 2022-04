Lorsque l’entreprise séduit le candidat

PME MTL Centre-Est a lancé un nouveau programme, «Employeurs de marque», afin de contrer la pénurie de main-d’œuvre.

En l’espace de cinq minutes, les petites et moyennes entreprises (PME) participantes présentent leur proposition de valeurs, en lien avec leur mission, leur vision et l’ambiance de travail, ou encore les projets dans lesquels elles sont impliquées.

«Cette implication supplémentaire de l’entreprise permet d’attirer davantage de candidats de qualité, qui se seraient probablement tournés vers des entreprises plus connues et peut-être parfois perçues comme plus rassurantes quant à la stabilité d’emploi et aux conditions de travail», témoigne une candidate participante.

Les objectifs sont de créer des liens entre l’employeur et le futur employé, d’accélérer le processus d’embauche et d’encourager les candidatures spontanées.

Un paradigme inversé

Aujourd’hui, les entreprises misent davantage sur des compétences que sur des qualifications. «On a changé la qualification du poste vers la qualification de la personne», explique Mircea Vultur, professeur titulaire à l’Institut national de recherche scientifique (INRS).

«Les chercheurs d’emplois ont revu leurs valeurs, leurs objectifs de vie, ce qu’ils sont prêts à faire ou pas.» Anne-Marie Battista, directrice des ressources humaines et de l’administration de Bixi.

«Pourquoi me choisir comme employeur?» est donc la question à laquelle souhaitent répondre les PME participant au programme. «On voulait expérimenter comment on pouvait aider les entreprises à recruter et permettre aux candidats d’accéder au meilleur mariage possible», soutient le directeur général de PMT MTL Centre-Est, Jean-François Lalonde.

D’après une étude du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO), 66% des jeunes sur le marché du travail québécois privilégient aujourd’hui une ambiance de travail agréable et la réalisation personnelle.

«Depuis plus d’une décennie, ils souhaitent des bonnes relations, une possibilité de réalisation personnelle et de l’autonomie», soutient M. Vultur.

Ainsi, les emplois recherchés doivent répondre aux valeurs des jeunes, lesquelles sont par exemple liées aux enjeux environnementaux ou à la collaboration horizontale. Cela concerne aussi les personnes plus âgées, mais les jeunes adhèrent plus fortement à ces valeurs, selon le professeur titulaire à l’INRS.

Répondre aux défis rencontrés par les PME

Outre les répercussions liées à la COVID-19, les entreprises font face à plusieurs défis, tels que des difficultés de recrutement, une pénurie de main-d’œuvre accentuée par une hausse des départs à la retraite et un financement limité, selon le directeur général de PME MTL Centre-Est.

Il s’agit «d’offrir une vitrine aux PME qui se démarquent avec des valeurs fortes, mais qui n’ont pas de visibilité suffisante et les ressources à l’interne pour rejoindre plus de candidats», explique M. Lalonde.

Le manque de visibilité des postes et de jeunes qualifiés s’explique par une opacité ou un manque d’information, ce qui entraîne des difficultés de recrutement, selon M. Vultur.

L’usage des canaux de communication numériques et des logiciels de traitement de curriculum vitæ est d’ailleurs évoqué par Mme Battista. «J’ai participé à l’événement quand PME-MTL m’a contactée, parce que c’était humain», dit-elle.

Même son de cloche du côté de la candidate interrogée par Métro. «J’ai voulu avoir une vision plus humaine, authentique et plus interactive qu’une simple offre d’emploi en ligne», mentionne-t-elle.

Cette série de huit événements s’adresse à tous les secteurs, qu’ils soient technologique, culturel ou manufacturier, par exemple. PME-MTL Centre-Est souhaite laisser la parole à 40 entreprises et rejoindre 400 candidats. Le premier événement a eu lieu le 24 mars et était consacré à l’économie sociale. Les prochaines dates sont à venir.