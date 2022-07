Ombudsman: des plaintes en hausse à Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 

L’Ombudsman de Montréal, Nadine Mailloux, a traité 73 nouvelles demandes et réalisé 11 nouvelles enquêtes dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en 2021. Parmi ces dernières, six ont été fermées avant la fin de l’année, et deux se sont avérées fondées et ont été réglées.

Les principaux sujets de discorde concernaient la sécurité globale ou encore des problèmes de clôture. Le délai moyen de traitement des enquêtes terminées l’an dernier dans l’arrondissement a été de 37 jours.

L’OdM a déposé son rapport d’activités pour l’année 2021 au conseil municipal. Un nombre record de plaintes a été enregistré dans l’ensemble de la Ville. L’OdM a ainsi traité 2365 dossiers, incluant 211 nouvelles enquêtes, dont 40 lancées à son initiative. À titre comparatif, 2150 dossiers avaient été traités en 2020.

Depuis la création de l’Ombudsman, plus de 27 000 dossiers ont été traités.