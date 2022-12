5 nouvelles qui ont retenu l’attention à Villeray en 2022

1- Miss Villeray a besoin d’amour

L’enseigne lumineuse du bar-restaurant Miss Villeray a besoin d’une petite beauté. Afin de retrouver son charme d’antan, l’établissement a décidé de mettre en place une levée de fonds. L’objectif de cette initiative est double: recueillir de l’argent, mais aussi continuer à créer du lien dans la communauté. La rénovation complète est estimée à environ 30 000$.

Miss Villeray, au coin des rues Villeray et Henri-Julien. Photo: Jean-Baptiste Demouy / Métro Média

2- La statue du syndicaliste Jean Lapierre déboulonnée

Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal a retiré en octobre dernier la statue de l’ancien président du syndicat, Jean Lapierre, qui trônait devant l’édifice de la rue Papineau depuis 2003. L’association des travailleurs espère ainsi que ce «geste historique» pourra insuffler un vent nouveau sur le syndicat et ses membres.

Photo: Gracieuseté, Syndicat canadien de la fonction publique

3- L’avenir est incertain pour l’église Sainte-Cécile

Les fidèles de l’église Sainte-Cécile, située sur la rue De Castelnau Est, se sont réunis en octobre dernier pour discuter de la situation de précarité de l’établissement. La façade s’effrite et la cloche de l’église ne sonne plus depuis quelques années. Difficile de voir la lumière au bout du tunnel devant l’ampleur du coût des réparations.

L’église Sainte-Cécile. Photo: Gracieuseté, Cantons-de-l’Est

4- Inauguration du parc Dickie-Moore

Situé à l’angle des avenues Beaumont et De l’Épée, ce nouveau parc a accueilli en octobre dernier la mairesse de la Ville de Montréal, Valérie Plante, lors de son inauguration. Les proches de Richard «Dickie» Moore, joueur de hockey intronisé au Temple de la renommée, étaient également présents pour découvrir ce bel espace de 4000 m2.

La mairesse Valérie Plante en compagnie d’un membre de la famille Moore. Photo: Isabelle Chénier, Métro Média

5- VSP accueille le plus grand terrain de jeu inclusif de la métropole

L’arrondissement a inauguré en septembre dernier un terrain de jeu inclusif, le plus grand de la région de Montréal. Au parc Julie-Hamelin, une superficie de plus de 16 000 pieds carrés a été aménagée avec entre autres un jeu d’escalade et un mur sensoriel. Ces installations ont été conçues en fonction des enfants ayant une limitation sensorielle, cognitive ou physique.

Le parc Julie-Hamelin est situé à environ 2 km de l’école Victor-Doré, qui accueille des élèves présentant des déficiences motrices ou organiques. Photo: Isabelle Chénier, Métro Média

Avec la collaboration d’Isabelle Chénier et de Jean-Baptiste Demouy.