Six nouveaux trieurs optiques au centre de tri Saint-Michel

Les six nouveaux trieurs optiques installés au centre de tri Saint-Michel depuis son acquisition par Ricova à l’été 2020 permettent de trier davantage de papier et de plastique, en plus de faire passer de 35% à 2% le taux de contamination contenu dans les produits recyclés. Le centre respecte ainsi désormais les normes de l’International Scrap Recycling Industries et les exigences du devis de la Ville de Montréal.

Un des six nouveaux trieurs optiques de l’entreprise française Pellenc ST installés au centre de tri Saint-Michel. Photo: David Beauchamp, Métro

L’entreprise québécoise Ricova, accompagné du géant français en machinerie pour centres de tri Pellenc ST, a dévoilé jeudi les améliorations réalisées au centre de tri Saint-Michel depuis qu’elle en a fait l’acquisition en 2020.

Mise à niveau nécessaire

Un investissement de 6 M$ échelonné sur deux ans et demi a été nécessaire pour permettre la modernisation et l’acheminement de l’équipement. Des travaux ont été effectués pour accueillir les trieurs et mettre l’usine au goût du jour, après plusieurs années sans investissements, notamment dans le cas du réseau électrique.

«Le centre de tri Saint-Michel représentait un défi de taille pour sa modernisation, car il était impossible de suspendre les opérations pendant le processus en raison du tonnage important à traiter, a affirmé le directeur des centres de tri chez Ricova, Nicolas Fortier-Labonté. On reçoit ici près de 100 000 tonnes de produits par année, et si on arrête quelques jours, on ressent les effets immédiatement. On avait un plan, et malgré l’ampleur de la tâche, nous n’avons jamais abandonné.»

Aperçu des ballots de produits recyclés dans l’entrepôt du centre; 100 000 tonnes sont traitées en moyenne chaque année. Photo: David Beauchamp, Métro

Rappelons que le centre de tri Saint-Michel est le plus important dans ce domaine au Québec, accueillant les matières de 18 arrondissements et écocentres de Montréal. Ce centre reçoit également le tonnage des centres avoisinants lorsqu’ils ne peuvent pas répondre à la demande, comme en atteste le traitement de 30 000 tonnes supplémentaires en 2022.

«Aujourd’hui est le début d’une nouvelle ère», a fièrement lancé le président-directeur général de Ricova, Dominic Colubriale, à propos de la réduction de la contamination dans les ballots de recyclage et la modernisation des équipements du centre.

«Nous sommes aussi heureux de voir que les gouvernements commencent à prendre des mesures pour régler le vrai problème: l’emballage. C’est le temps de créer plus d’emballages 100% recyclés, et les centres de tri vont pouvoir bénéficier de ce virage, car nous serons en mesure de faire du tri de meilleure qualité», a-t-il conclu.