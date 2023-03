Dissolution de la SDC du Petit Maghreb: une question d’argent?

Entre Pie-IX et saint-Michel sur la rue Jean-Talon, plus de 300 commerces maghrébins font affaires dans le quartier.

Les commerçants du petit Maghreb sont divisés sur l’avenir de la SDC du Petit Maghreb. Une pétition signée par plus de 80 d’entre eux appelle à la dissolution du regroupement, tandis que d’autres votent pour le maintien de la structure.

«Nous, on est contre, parce qu’on a maintenant un quartier très sale», lance un employé de Tim’Gad qui veut garder l’anonymat. Juste à côté au Salon du thé de la Méditerranée, le propriétaire qui veut aussi rester anonyme est très remonté contre l’association.

«L’association devait être là pour aider les commerçants, mais c’est le contraire», dit-il d’emblée. Le regroupement exige une cotisation de 400$ aux membres. Sur la rue Jean-Talon, entre Pie-IX et Saint-Michel, on compte environ 120 entreprises maghrébines, qui ne sont pas forcément très fortunées.

Moi, j’ai payé la première tranche et j’ai tardé un peu pour la deuxième et ils m’ont envoyé une lettre de menace comme quoi ils vont m’envoyer au recouvrement. C’est quoi ça? C’est un scandale! Le propriétaire du Salon du thé Méditerranée

Rabah Louhichi tient une épicerie halal dans le quartier.

Le propriétaire de la Boucherie Amanaï, Rabah Louhichi, croit de son côté que l’argent constitue le nerf de ce conflit et qu’«il n’y a rien d’autre». «J’ai parlé à plusieurs d’entre nous: c’est l’argent le problème», affirme M. Louhichi. «C’est une nouvelle association cela prend du temps avant qu’elle devienne efficace.»

Il croit que le fait de se regrouper pourra rendre la quartier plus vigoureux, plus proactif face à certaines difficultés. «Il y a beaucoup de problèmes sur Jean-Talon. Parmi eux, les travaux en cours actuellement. On a fermé la rue au niveau Pie-IX, mais qui va discuter avec la ville pour régler ces problèmes?», se demande le commerçant.

Un registre sur la dissolution du SDC Petit Maghreb sera ouvert le 23 mars prochain à l’Aréna de Saint-Michel. Il fait suite à une requête produite le 7 février dernier lors du Conseil d’arrondissement de la ville à cet effet.

Au moment d’écrire ces lignes, le président du SDC Petit Maghreb, Toufik Lallouche, n’avait pas rappelé Métro pour une entrevue.