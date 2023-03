Deux nouvelles grainothèques à Saint-Michel-Parc-Extension

Les bibliothèques de Saint-Michel et de Parc-Extension peuvent désormais compter sur une grainothèque, collection de semences que les Montréalais peuvent utiliser pour les planter dans leur jardin.

Pour y avoir accès, suffit de détenir une carte d’abonné valide des bibliothèques de Montréal. Des catalogues des semences disponibles sont présents dans chaque bibliothèque.

Une fois le légume poussé, les Montréalais sont ensuite invités à récolter les graines pour les ramener à la bibliothèque, et ainsi les partager avec les autres usagers. L’objectif de la Ville est de construire une collection au fil des saisons, au gré des dons de chacun.

«On donne accès au jardinage à une grande partie de la population, et ce, sans frais. Ainsi, ceux et celles qui ont le pouce vert ou qui souhaitent le développer peuvent aller y chercher des semences rares et locales», se réjouit la mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension Laurence Lavigne Lalonde.