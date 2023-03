Un homme agressé à l’arme blanche dans Saint-Michel

Un homme de 35 ans a été victime d’une agression à l’arme blanche samedi, dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, à Montréal.

L’incident est survenu dans un logement situé sur le boulevard Pie-IX, à proximité de la 40e rue. Plusieurs appels ont été dirigés au 911 vers 12h 45 afin de signaler cette agression.

Sur place, les autorités ont porté assistance à la victime, qui était consciente et blessée au bas du corps. Cette dernière a été transportée en centre hospitalier et on ne craint pas pour sa vie, a confirmé l’agente relationniste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Caroline Chèvrefils.

À ce stade, le SPVM indique qu’aucune arrestation n’a été effectuée. Le suspect avait déjà quitté les lieux à l’arrivée de la police. Un périmètre de sécurité a été établi afin de protéger la scène. Les enquêteurs procèdent à des vérifications afin de mieux comprendre les circonstances entourant cette agression.