Le CN remet 750 000$ à Jeunesse au Soleil

Le CN a fait un don de 750 000$ à Jeunesse au Soleil, dans le cadre de la campagne Bâtir un avenir meilleur.

La campagne a pour but l’ouverture d’une nouvelle maison de l’organisme au printemps 2025. Celle-ci sera située au 7501, boulevard Saint-Laurent, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension, et offrira différents programmes d’aides pour les familles dans le besoin, notamment en ce qui a trait à l’aide alimentaire, l’aide aux enfants et aux étudiants, l’aide aux sinistrés et aux victimes de crimes, l’aide matérielle et financière, et les programmations sportives, éducatives et axées sur les loisirs.

«Les employés et retraités du CN nous soutiennent depuis une décennie grâce à des dons monétaires et du bénévolat corporatif. Ce partenariat prend une nouvelle tournure aujourd’hui et ce don vient cristalliser l’engagement du CN à l’égard de notre organisme», commente la directrice générale de Jeunesse au Soleil, Johanne Saltarelli.

Le projet devrait aussi jouer «un rôle important dans la réduction de l’empreinte environnementale de l’organisme», explique Jeunesse au Soleil dans un communiqué. Le bâtiment devrait être carboneutre, composé d’une structure en bois, de 25 puits de géothermie, de panneaux solaires et d’un jardin sur le toit.

Les locaux seront partagés à d’autres organismes afin de faire du projet un «modèle social, communautaire et environnemental».