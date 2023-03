Nouvel hébergement d’urgence pour les femmes itinérantes

Le Centre des femmes de convictions de Montréal offre 15 places d’hébergement d’urgence temporaire pour femmes seules en situation d’itinérance.

Depuis le début du mois de mars, le centre de Villeray est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7 et assure, en plus d’un soutien et d’un accompagnement psychosocial, des ateliers thématiques.

L’hébergement d’une nuit vient également avec le service de repas et de collation.

Le centre, situé dans le sous-sol de l’Église Saint-Alphonse-D’Youville, au 590 Crémazie, n’accueille pas les animaux.

Le centre opère grâce à la collaboration et au financement du Service régional du CIUSSS-du-Centre-Sud-de-l’île de Montréal (CCSMTL).