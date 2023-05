Une «ligne de métro» pour les abeilles dans Villeray

La «Silk Bee Line», voie urbaine fleurie dédiée aux abeilles, verra le jour à Montréal le 20 mai, en concordance avec la Journée mondiale de l’abeille. Ce projet est une initiative conjointe de la marque de lait végétal Silk (Danone Canada) et de Pollinator Partnership Canada. Le quartier Villeray accueillera cette ligne fleurie le long de la place de Castelnau.

Trois «hôtels à abeilles» se trouvent à présent dans la Société de développement commercial (SDC) Quartier Villeray. Dotées de fleurs, ces boîtes guident les pollinisateurs en leur offrant nourriture et abri. Les commerces locaux ont ajouté leur pierre à l’édifice en plantant des végétaux qui guideront les pollinisateurs.

Trois «hôtels à abeille» ont été installés dans la SDC Quartier Villeray. Photo: Clément Bolano, Métro Média

Elles servent ainsi de sanctuaire aux pollinisateurs pour se reposer et se reproduire, tout en permettant à des chercheurs de l’Université de Montréal d’étudier les populations d’abeilles indigènes et le processus de pollinisation, sous la direction de l’entomologiste Etienne Normandin.

En plus des trois boîtes, 27 autres ont été installées sur des panneaux publicitaires Silk tout autour de Montréal. Il s’agit de la troisième année que la marque conduit ce projet. Dix autres boîtes sont uniquement accessibles par les universitaires, et placées en zone naturelle.

La journée mondiale de l’abeille

«Pour attirer les abeilles, il faut une diversité de fleurs assez importances», précise la porte-parole de Pollinator Partnership Canada, Adèle Grenouilleau. Parmi lesquelles figurent géraniums, marguerites ou encore les célosies.

C’est comme une ligne de métro pour les espèces d’abeilles solitaires. Celles-ci se déplacent seulement sur quelques mètres. Les fleurs les aident à trouver un espace de nidification. Adèle Grenouilleau, porte-parole de Pollinator Partnership Canada.

Les visiteurs pourront découvrir ces curieux abris fleuris à l’occasion de la journée mondiale de l’abeille, ce samedi 20 mai. Ils pourront se procurer des semences favorables aux abeilles, contribuant à la préservation des pollinisateurs en milieu urbain. L’occasion également d’admirer la fresque murale inspirée des pollinisateurs réalisée par Marc-Olivier Lamothe et Cath Laporte.

Les chiffres fournis par Pollinator Partnership Canada mettent en évidence l’importance cruciale des pollinisateurs. Ces insectes pollinisent plus de 180 000 espèces de plantes différentes et plus de 1 200 cultures. Cela équivaudrait à un tiers de la nourriture consommée par un Canadien moyen.

Les abeilles peuvent utiliser les alvéoles afin de pondre des œufs. Photo: Clément Bolano, Métro Média

«Une partie de notre mission est de soutenir la santé par l’alimentation, et cette initiative est une façon de montrer notre engagement envers les pratiques d’agriculture régénératrice et l’utilisation de notre échelle pour le bien Il ne s’agit pas de greenwashing», assure la directrice marketing de Danone Canada, Fiona O’Brien.

Rappelons que les abeilles mellifères contribuent à la productivité agricole à hauteur de 395 M$ par an. Ces dernières demeurent grandement menacées par l’industrie agroalimentaire. Une étude de 2021 compilant les recherches issues des 20 dernières années démontrait que l’agriculture intensive et le cocktail de pesticides utilisés sur ces cultures en étaient les principaux responsables.