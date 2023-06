De Winnipeg à Lyon: un résident de Villeray au Mondial des métiers

Ayant remporté une médaille d’argent aux 27es Olympiades canadiennes des métiers et des technologies qui se déroulaient le mois dernier à Winnipeg, Elliot Jacques aura la chance de participer au Mondial des métiers qui se tiendra du 10 au 15 mai 2024 à Lyon, en France. Le résident de Villeray fera partie d’un fort contingent de la belle province alors que près de 50% de la délégation canadienne sera constituée de Québécois.

Aménagement paysager, charpenterie, coiffure, mécanique industrielle, les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies mettent en compétition les uns contre les autres des étudiants et apprentis dans plus de 40 métiers spécialisés.

Représentant 24 centres de services scolaires, commissions scolaires et cégeps, les 47 représentants du Québec ont remporté 32 médailles dans 29 catégories.

Le parcours d’Elliot Jacques

Ayant complété une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) en usinage à l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal, CSS de Montréal, située dans Rosemont – La Petite-Patrie, Elliot Jacques avait obtenu son laissez-passer pour Winnipeg en remportant une médaille d’argent en Usinage CNC lors des Olympiades québécoises des métiers et des technologies, qui s’étaient déroulées à Québec, les 11 et 12 mai.

Dans cette catégorie, on donne aux participants un temps préétabli afin qu’ils confectionnent un objet de métal en utilisant des machines de fraisage et de tournage.

Les participants obtiennent d’abord 15 minutes pour regarder le plan de la pièce à produire. Puis, on leur donne une heure pour programmer la machination de la pièce sur ordinateur. Après ça, vient le temps de produire la pièce en tant que telle lors d’un laps de temps maximal de 2h30.

«C’est une pièce compliquée. Il faut penser à comment bien la partir parce qu’on ne peut pas la partir de n’importe quel côté», soutient notamment Elliot Jacques.

Il souligne d’ailleurs avoir eu peu de temps pour se préparer entre la compétition de Québec et celle de Winnipeg.

«Après Québec, j’avais une semaine pour me préparer pour les olympiades canadiennes. On n’a pas eu beaucoup de temps à comparer aux autres. Il y en a un qui a eu un jour. La plupart des gens ont eu trois semaines environ. Une semaine, ce n’est pas beaucoup de temps», raconte Elliot Jacques.

Mais ce dernier explique tout de même s’être surpréparé en compagnie de son coach, ce qu’il l’a avantagé à Winnipeg.

«On s’est préparé pour tout. Pour tous les cas, on se donnait un plan. On faisait une pièce brute. Je préparais la machine, je mettais les outils, je faisais la programmation, je mesurais les outils. Après ça, je machinais la pièce. Mais à Winnipeg, on avait juste besoin de programmer la pièce et la machiner. Le set up était déjà fait. Tous les outils étaient déjà mesurés. Ça a été quand même été plus facile», souligne-t-il.

Un bug dans le codage

Malgré sa préparation, un bug dans la programmation de la machine, qui n’était pas le résultat d’une erreur de sa part, est toutefois venu perturber sa performance. Le bug dans le codage de la machine a entraîné une collision entre deux pièces qui a causé un bruit puissant.

«Ça a fessé fort. Le bruit était assez fort pour presque sortir une pièce d’un étau, qui tourne à 3000 RPM. Une pièce assez lourde. Ça m’a un peu bouleversé. La machine fonctionnait, mais était désaxée. Elle était croche, mais ça coupait encore. Ça a un peu plus compliqué mon travail. Il y avait certains diamètres qui étaient mauvais ou l’angle des outils aussi, des rayons et tout ça, ça jouait un peu là-dessus», raconte Elliot Jacques.

Celui qui a récemment été engagé pour travailler chez Pratt & Whitney Canada se dit fier de sa réussite, mais croit qu’il devra s’entraîner encore plus fort en prévision du Mondial des métiers, qui se déroulera l’an prochain, à Lyon.

«En France, la pièce sera encore plus complexe. Il y aura des trucs sur la pièce que je n’ai encore jamais fait et que mon coach non plus ne sait pas encore comment faire. On doit apprendre tout ça assez rapidement. Il faut juste continuer de s’entraîner à chaque jour et on peut y arriver», avance-t-il.