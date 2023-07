La rue de Castelneau, pour flâner et magasiner

Entre les avenues De Gaspé et Henri-Julien, l’artère commerciale De Castelnau se transforme en rue piétonne l’été. Sa localisation centrale à Villeray – elle est à proximité du marché Jean-Talon, du parc Jarry et du métro – et ses commerces lui confèrent un caractère attractif et central dans le quartier.

C’est sa grandeur modeste et la présence de l’église Sainte-Cécile et de ses clochers, repère historique et architectural de Villeray, qui permettent d’en faire une place au caractère convivial et villageois. On l’appelle d’ailleurs «la place De Castelnau». Les aménagements colorés et chaleureux – bancs, placottoirs, terrasses commerciales – contribuent à en faire un lieu de rendez-vous privilégié pour les résidents du quartier. Ainsi, les gens du coin viennent s’y balader, magasiner, manger, se rencontrer, ou participer aux évènements culturels proposés sur le parvis de l’église.

Parmi les commerces, on y trouve boulangeries, pâtisseries, cafés, bistros et terrasses, épiceries fines et boissons artisanales.

Mais parcourir la rue De Castelnau et ses environs, c’est aussi profiter d’un cadre visuel et d’une atmosphère réjouissante. L’été, la rue elle-même est peinturée, ce qui lui donne un caractère festif et lumineux.

Mais l’art et le plaisir des yeux ne s’arrêtent pas là. On y découvre aussi des expositions d’œuvres d’artistes locaux, et plusieurs murales. Tout autour, les rues représentent d’agréables endroits pour poursuivre la balade. Les arbres matures, les larges trottoirs et les duplex bien entretenus aux escaliers extérieurs contribuent à la tranquillité et à la convivialité du secteur.

Enfin, pour s’offrir une pause au calme, deux espaces verts bordent la rue De Castelnau: le parc Sainte-Cécile et le parc Victorien-Pesant.

Cultiver en pleine rue: le Mange-Trottoir En pleine rue De Castelnau, à l’angle de la rue Drolet, se trouve un jardin communautaire partagé: le Mange-Trottoir. Symbole d’un quartier qui se veut vert et communautaire et fruit d’une initiative citoyenne, il a vu le jour en 2014 lorsque des résidents du quartier décident de transformer les saillies de trottoir en potager urbain collectif. Les voisins se distribuent les tâches pour l’entretien du jardin. Et tout le monde peut y ramasser légumes, fruits et fines herbes.

Le renouveau de la Plaza Saint-Hubert En allant vers l’est sur la rue De Castelnau, ne manquez pas la Plaza Saint-Hubert, autre place commerçante iconique. Autrefois très traditionnelle et réputée pour sa mode nuptiale, la Plaza se transforme. Les marquises de verre ont été changées et de nouvelles boutiques ont ouvert leurs portes. Parmi ses 400 commerces, les friands de sortie apprécieront les restaurants et bars, dont plusieurs ont une terrasse. Et la crèmerie l’Armoire à Glaces et la pâtisserie Aux P’tits Plaisirs sauront satisfaire les dents les plus sucrées!

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.