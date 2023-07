La rue Villeray, pour se laisser charmer par le quartier

Cœur de son quartier, la rue Villeray séduit de prime abord par son atmosphère paisible. Les larges trottoirs, les terrasses et la piste cyclable sécuritaire jalonnée de bollards – limitant le passage des autos – en font un secteur agréable à parcourir à pied ou à deux-roues.

Puis, on remarque rapidement la beauté singulière de ses commerces indépendants. On ne se lasse pas de faire ses emplettes ou de déguster les mets offerts par les commerces locaux, dans une rue si jolie. Vous trouverez sur la rue Villeray tout le charme du quartier éponyme.

C’est entre la rue Lajeunesse et l’avenue De Gaspé que la vitalité commerciale est la plus importante. Les épiceries de quartier, dont certaines bios, côtoient fleuriste, caviste, boulangerie artisanale, ou encore crèmerie italienne.

Plusieurs restaurants renommés à Montréal se trouvent ici et ont contribué au dynamisme grandissant de Villeray. De la cuisine espagnole aux spécialités françaises, en passant par les pâtisseries et gâteaux, il y a de tout pour tous les goûts. On peut aussi profiter de l’extérieur sur les quelques terrasses, notamment celle du Miss Villeray, le bar de quartier qui exhibe son enseigne néon mythique depuis 1960.

Enfin, la rue Villeray offre de belles occasions de magasinage local et/ou branché, pour lire, se gâter ou s’habiller.

Sillonner Villeray au calme, dans ses ruelles Depuis plusieurs années, la Ville accompagne les citoyens qui souhaitent verdir leurs ruelles et les Villerois ont répondu à l’appel, notamment autour de la rue Villeray. Certaines ont un nom, introduit par une murale ou un panneau à leur entrée. Les enfants y jouent, les voisins s’y rassemblent pour des repas ou activités. Quelle merveilleuse manière de parcourir Villeray que de visiter ses ruelles étroites semées d’arbres, de potagers, de jeux d’enfants, sans le brouhaha automobile.

À l’est, un parc flambant neuf: le parc Nicolas-Tillemont À l’est de la rue Villeray, le parc Nicolas-Tillemont vient d’être rénové. Les familles aimeront les modules de jeux et la belle pataugeoire colorée agrémentée de parasols, de cabanes de plage et d’un chalet pour baigneurs, tous flambant neufs. On apprécie aussi le parc pour ses espaces verts et ses terrains de jeu de boules ou de basket. À noter: cet été, le Roulivre, bibliothèque ambulante pour les jeunes de moins de 13 ans, y passe les jeudis de 15h à 18h.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.