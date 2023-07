Le parc Jarry, pour faire du sport… et le regarder!

S’il fallait résumer l’originalité du parc Jarry en un mot, on choisirait «diversité». Ce grand parc urbain de 36 hectares est à la fois un lieu de prédilection pour les sportifs et une aire de détente et de loisirs pour les résidents des alentours. Et chaque été, le parc accueille les prestigieux Internationaux de tennis professionnel du Canada au stade IGA.

Très attractif, notamment à la suite de la pandémie, le parc attire de plus en plus de gens ces dernières années. La municipalité prévoit de le réaménager et de le rénover. Un processus de consultation publique à ce sujet est en cours.

Le plateau des sports, localisé au nord du parc, met à la disposition des sportifs des installations très variées: ceux-ci peuvent y pratiquer planche à roulettes, baseball, cricket, soccer, volleyball de plage, ou encore ping-pong. On peut aussi s’adonner au tennis dans la zone Tennis Canada ou, comme de nombreux adeptes du parc, à la course à pied sur les 10 km de sentiers. Il y en a pour tous les goûts au parc Jarry et de nombreux clubs s’y réunissent, alliant exercice physique et socialisation.

La vaste plaine centrale est la place privilégiée pour le yoga, la méditation, le jeu libre ou le cerf-volant. L’étendue gazonnée et sa vue sur le mont Royal se prêtent aussi parfaitement à la détente et aux rassemblements.

La zone sud affiche quant à elle un caractère plus boisé et romantique. Les sentiers parcourent de petites collines arborées et convergent vers l’étang et sa fontaine, lieu symbolique et poétique du parc. Les résidents des quartiers avoisinants aiment s’installer au bord de l’eau, sous les arbres, pour pique-niquer ou se rencontrer. Les nombreuses tables, les barbecues, ou encore l’accès gratuit à l’internet haut débit contribuent à faire du parc Jarry une place où l’on peut flâner pour quelques heures, voire la journée, seul, entre amis ou en famille. Lors des chaudes journées, on peut se rafraîchir dans la pataugeoire et la piscine. Et les propriétaires de chiens aiment le grand parc canin et son ambiance communautaire.

Le renouveau de la rue Jarry Est Large artère passante, la rue Jarry à l’est du parc n’a pas toujours été réputée pour sa beauté ou son attractivité. L’effervescence du quartier signe aujourd’hui son renouveau. Plusieurs commerces modernes y ont ouvert leurs portes récemment.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.