Une Villeroise à la tête du Centre d’entraînement des cadets de Valcartier

Une cadette de l’Air résidante du quartier Villeray sera à la tête du Centre d’entraînement des cadets de Valcartier cet été, en tant qu’adjudante de première classe.

Arianne Jade Douangphachanh est âgée de 18 ans et fait partie de l’Escadron des cadets de l’Aviation royale du Canada (ECARC) depuis janvier 2017. Cet été, elle sera responsable de la supervision de tous les cadets-cadres du centre d’entraînement et sera leur voix lors des activités d’entraînement.

Elle a été choisie parmi les dix candidats qui ont participé à un précamp d’une semaine afin d’être sélectionnés pour le poste. «Je me sens honorée et fière d’avoir été choisie. Cet été, je veux aider mes pairs à s’améliorer et à s’entraider», a-t-elle déclaré.

Arianne a suivi la trace de ses parents qui ont été membres du Programme des cadets pendant leur adolescence. Son oncle est également officier au sein du Cadre des instructeurs de cadets, un corps de métier des Forces armées canadiennes. Elle intègrera le collège Montmorency à l’automne prochain dans le domaine de l’architecture, afin de devenir ingénieure en architecture dans le futur.

Les Organisations des cadets du Canada Les Organisations des cadets du Canada offrent des activités gratuites aux adolescents âgés de 12 à 18 ans dans le but de développer chez les eux des attributs du civisme et du leadership, de promouvoir la forme physique et de stimuler leur intérêt pour les activités maritimes, terrestres et aériennes des Forces armées canadiennes.