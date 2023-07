Un suspect arrêté pour l’attaque contre le Centre communautaire musulman

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé lundi à l’arrestation d’un individu pour une série de méfaits commis sur des commerces et le Centre communautaire musulman dans le quartier Saint-Michel. Il a comparu détenu lundi après-midi.

Dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, le Centre communautaire musulman de Montréal, situé sur le boulevard Crémazie Est, a été la cible d’une attaque. À quelques reprises, un individu a jeté sur la vitrine de l’immeuble ce qui s’apparente à un petit bloc de béton. Une partie de la scène a été captée par les caméras de surveillance de l’établissement.

Le jour où nous célébrons la #canadaday, la haine frappe ; @CNDMuslimForum condamne fermement l'agression #islamophobe contre le Centre Communautaire Musulman de Montréal qui a fait l'objet d'un cambriolage .FMC exhorte @SPVM à agir rapidement pour traduire l'auteur en justice. pic.twitter.com/2q94dFNyXb — Canadian Muslim Forum/Forum musulman canadien (@CNDMuslimForum) July 1, 2023

Dans la même nuit, un peu plus tôt, le prévenu a aussi fracassé la vitrine d’un commerce de location de véhicules en y lançant une roche. Il a ensuite endommagé 7 véhicules dans le stationnement de ce même commerce.

Quelques jours plus tard, le 9 juillet, l’homme a commis des méfaits sur la vitrine d’un commerce de restauration rapide. Il a alors été arrêté en flagrant délit par des patrouilleurs du quartier. L’enquête a permis de soumettre trois autres dossiers pour avoir endommagé les vitrines de deux restaurants ainsi que d’une école primaire.

Le SPVM invite toute personne détenant un commerce dans le quartier Saint-Michel ayant subi des dommages à dénoncer la situation en communiquant avec le 911 ou avec son poste de quartier. Il est aussi possible de transmettre un signalement de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393‑1133 ou via le formulaire de signalement disponible sur le site infocrimemontreal.ca.