Le Curieux: Montréal et le réchauffement climatique

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

La COP 26

Depuis quelques jours, 196 pays sont réunis à Glasgow, en Écosse. C’est la COP26: la 26e Conférence des parties (COP) des Nations unies sur les changements climatiques.

Pendant les 150 dernières années, la température de la Terre a augmenté de 1 °C. En 2015, les pays se sont engagés à faire des efforts. Mais ils n’ont pas réussi: la température de la planète pourrait croître de 3,6 degrés d’ici 2100!

Et à Montréal?

La ville n’échappe pas au réchauffement climatique. Le Canada est même plus touché que d’autres régions du monde.

Inondations plus fréquentes, températures élevées plus longtemps en automne, hivers plus doux. Les conséquences sont déjà visibles. À Montréal, le nombre d’épisodes de pluie verglaçante pourrait doubler dans les prochaines années.

Ces phénomènes ont un impact sur les humains, qui souffrent plus de la chaleur lors des canicules en été, mais aussi sur la nature. Certains animaux migrent (se déplacent) vers le nord pour trouver plus de fraîcheur.

Des solutions

Montréal mise notamment sur (compte sur) le transport durable, comme le vélo, et collectif, comme le métro, l’autobus, le train. Le recours (l’utilisation) à des moyens de transport électriques est aussi une solution, car ils polluent moins que ceux à essence.

La construction en cours du REM (Réseau express métropolitain) dans le Grand Montréal en est un exemple. C’est un réseau de métro électrique.

Montréal multiplie également les espaces verts, notamment pour lutter contre la chaleur et les inondations.

