Le Curieux: C’est la fin pour le musée Grévin de Montréal

Le musée Grévin, c’est quoi?

As-tu déjà vu la chanteuse Marie-Mai, le scientifique Albert Einstein ou l’actuel premier ministre du Canada, Justin Trudeau… en statue de cire?

Le musée Grévin de Montréal présentait plus d’une centaine de statues grandeur nature (présentées en taille réelle) de personnalités d’ici et d’ailleurs depuis 2008. Il était installé au dernier étage du centre Eaton, dans le centre-ville de Montréal. Il a fermé définitivement ses portes le 16 septembre dernier.

Le premier musée Grévin a été inauguré à Paris en 1882 et est encore ouvert aujourd’hui!

Que s’est-il passé?

Le musée Grévin a dû rester fermé pendant près d’un an en raison de la COVID-19. Quand il a rouvert en février dernier, les visiteurs n’étaient pas au rendez-vous. Leur nombre est passé de 150 000 à 50 000 par année. C’est trois fois moins.

La principale explication est la baisse du nombre de touristes à cause de la pandémie. Mais même les Québécois ont été moins nombreux à se rendre à Montréal, et donc à visiter le musée. Celui-ci n’avait plus suffisamment de revenus (d’argent) pour demeurer ouvert.

Que vont devenir les statues de cire?

Les discussions sont en cours pour savoir ce que deviendront la centaine de statues de cire qui étaient présentées au musée. Une quarantaine d’entre elles pourraient s’envoler vers la France et s’ajouter à collection du musée Grévin de Paris. D’autres ont aussi été offertes à des musées établis au Québec. Certaines personnalités publiques pourraient aussi récupérer leur statue. Le célèbre chef cuisinier Ricardo et l’animatrice de télévision Julie Snyder l’ont déjà fait… même s’ils n’ont pas encore trouvé qu’en faire!

