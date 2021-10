Le Curieux: élections fédérales, pas de changement à Montréal

Le Premier ministre du Canada et chef du Parti libéral vote entouré de ses enfants le jour de l'élection fédérale.

Tous de retour

Les nouveaux députés qui représentent les Montréalais à la Chambre des communes, à Ottawa, sont tous des mêmes partis politiques que lors des élections de 2019.

Le 20 septembre, lors des élections fédérales, les Montréalais ont élu 16 députés du Parti libéral du Canada (celui du premier ministre Justin Trudeau), un du Nouveau Parti démocratique (NPD) et un du Bloc québécois. Plusieurs députés ont été réélus, comme Alexandre Boulerice (NPD) dans Rosemont–La Petite-Patrie, Mario Beaulieu dans La Pointe-de-l’Île (Bloc québécois) ou encore Justin Trudeau lui-même dans Papineau.

Des promesses

Les promesses du Parti libéral et du NPD pourraient avoir un impact important sur la vie des Montréalais si elles sont tenues.

Par exemple, les deux partis désirent construire plus de logements à des prix abordables (bas). Actuellement, il n’y en a pas suffisamment et les prix sont trop élevés pour un nombre important de Montréalais. Le Bloc québécois, de son côté, souhaite que le gouvernement fédéral donne plus d’argent au Québec pour les soins de santé. Les Montréalais auraient ainsi accès à de meilleurs services.

Le rôle d’un député

Un député représente les citoyens qui l’ont élu: il doit veiller à leurs intérêts lors des décisions prises à l’échelon (au niveau) fédéral. Il siège (travaille) à la Chambre des communes, à Ottawa, la capitale du Canada. C’est l’assemblée qui décide des lois qui s’appliquent à tous les Canadiens.

Le travail du député consiste principalement à participer aux débats à la Chambre des communes, à voter pour ou contre un projet de loi (une nouvelle idée de loi). Il rencontre aussi régulièrement les citoyens pour connaître leurs besoins.

