Le Curieux: les anti-vaccins devant des écoles

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux enfants de 8 à 12 ans pour en faire les citoyens éclairés de demain.

Des manifestations

Des groupes de personnes opposées à la vaccination contre la COVID-19 ont manifesté devant des écoles secondaires de Montréal. Ils ont interpellé (attiré l’attention) les jeunes à la sortie des écoles Robert-Gravel dans le Mile End, Louis-Joseph-Papineau dans Saint-Michel et Louis-Riel dans Hochelaga-Maisonneuve. Ils ont distribué aux élèves des documents expliquant pourquoi ils considèrent que les vaccins contre la COVID-19 sont dangereux pour la santé. La grogne (colère) des personnes anti-vaccin se fait de plus en plus entendre dans tout le pays.

Des réactions

Ces manifestations ont été très critiquées. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, estime que c’est «dégueulasse» de prendre des jeunes à partie (les inclure dans le débat malgré eux). Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, s’est dit «scandalisé». Des parents ont été choqués que leurs enfants aient été exposés aux idées des personnes opposées au vaccin et filmés par les manifestants. Les vidéos ont été diffusées sur les réseaux sociaux. La surveillance par la police des abords (des environs) des établissements scolaires a été accrue (augmentée).

Les arguments

Les personnes qui sont opposées au vaccin craignent qu’il entraîne des effets secondaires graves (qu’il crée des maladies par exemple). Certaines utilisent de fausses informations pour justifier leur position. Un vaccin permet de se protéger de maladies graves et d’éviter de les transmettre. Il renforce notre système immunitaire (les moyens de défense de notre corps) pour lutter contre une infection. De nombreuses maladies ont disparu grâce aux vaccins. C’est le cas de la variole, qui avait tué 300 millions de personnes au ­XXe (20e) siècle.

À faire ce Week-end

Tous les quartiers:

Camping littéraire en ligne



Dimanche, de 9h30 à 14h, ça te tente d’apprendre à écrire des histoires et à créer des dessins avec des auteurs et une illustratrice? Bien calé sur ton canapé ou allongé sur le tapis, participe aux ateliers en ligne, puis regarde des comédiens et un musicien partager les créations des autres participants.

Informations: maisontheatre.com

Ville-Marie:

Des dessins numériques



Samedi dans la journée, découvre comment peindre avec de la lumière ou faire des graffitis animés avec l’application Tagtool dans un atelier offert par la Grande Bibliothèque. Le soir, entre 19h et 20h, quand le soleil sera couché, va voir tes créations: elles seront projetées sur la façade de la bibliothèque!

Informations: banq.qc.ca – réservation obligatoire