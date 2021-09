Le Curieux: les effets visuels des grands films conçus à… Montréal

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux enfants de 8 à 12 ans pour en faire les citoyens éclairés de demain.

C’est quoi des effets visuels ?

Il pleut des vêtements? Un bâtiment explose? Un homme se transforme en superhéros? Tout ça, c’est grâce aux effets visuels!

Ce sont des techniques numériques (obtenues par des logiciels informatiques) utilisées pour créer des actions trop coûteuses ou trop difficiles à filmer dans la réalité.

Un studio d’effets visuels est donc rempli d’ordinateurs très puissants maniés par des professionnels qu’on appelle des «artistes d’effets visuels». Ils retouchent les scènes d’un film image par image pour créer des effets. On dirait des magiciens !

Montréal, capitale mondiale des effets visuels

Dumbo, Captain Marvel, Aladin, Aqua Men, X-Men, La Belle et la Bête, Robocop, The Amazing Spiderman, Avengers… Tous ces films ont deux points communs: ils ont connu un succès mondial et leurs effets visuels ont été réalisés par des studios de Montréal!

Le Québec, qui compte une quarantaine de studios principalement situés à Montréal, fait partie des endroits les plus connus au monde pour les effets visuels avec, notamment, Vancouver, en Colombie-Britannique, et Londres, en Grande-Bretagne.

Des retombées intéressantes

En 2018, le studio montréalais de la compagnie britannique Framestore a été récompensé par le célèbre festival américain du cinéma, les Oscars : il a gagné l’Oscar des effets visuels pour son travail sur le film Blade Runner 2049!

Aujourd’hui, le secteur des effets visuels emploie (fait travailler) plus de 6000 personnes au Québec. Ce nombre ne fait qu’augmenter d’année en année. Mais les projets sont tellement nombreux que les studios n’arrivent pas toujours à trouver assez d’employés pour répondre à leurs besoins.

