Le Curieux: La violence par armes à feu augmente à Montréal

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Les faits

Depuis deux ans, le nombre d’incidents avec des armes à feu a augmenté à ­Montréal. En 2020, la métropole a été le théâtre de 437 crimes contre la personne impliquant la présence d’une arme à feu. La tendance se maintient : de janvier à août 2021, il s’en est déjà produit 307*. L’un de ces événements a coûté la vie à une adolescente de 15 ans, ­Meriem ­Boundaoui, en février dernier. Ce type de violence touche particulièrement le nord et le ­sud-ouest de la ville.

Les raisons

La présence des gangs de rue est de plus de plus importante à ­Montréal. Ces groupes violents et armés se battent souvent entre eux. Par ailleurs, la pandémie a pu fragiliser certains jeunes et les pousser à la criminalité (commettre des crimes). Les armes à feu apparaissent aussi fréquemment dans les vidéos ou sur les médias sociaux, ce qui les rend plus banales (habituelles). Enfin, il y a de plus en plus d’armes en circulation dans la ville, notamment chez les jeunes.

Des solutions

Pour intensifier la lutte contre le trafic (la vente illégale) d’armes à feu, plusieurs unités spécialisées ont été créées. L’escouade permanente dédiée à la lutte contre le trafic d’armes (ELTA) en est une. Un plus grand nombre de policiers lutteront aussi contre les gangs de rue. De plus, le gouvernement du ­Québec et la ­Ville de ­Montréal ont annoncé des investissements (dépenses) pour renforcer la sécurité. Des actions pour prévenir la délinquance (commettre de nombreux petits délits comme des vols) et la criminalité seront organisées.

Sortir en famille

Plateau-Mont-Royal

Les mystères du lac aux ­Castors

Photo tirée du site Les amis de la montagne



Envie de prendre l’air ? ­Rendez-vous au parc du ­Mont-Royal pour le rallye « ­Les mystères du lac aux ­Castors ». Muni d’un cellulaire, tu auras huit épreuves à accomplir qui te permettront de découvrir le lac aux ­Castors, son histoire, sa faune et sa flore. ­Profites-en aussi pour observer les couleurs de l’automne !

Informations : lemontroyal.qc.ca/fr