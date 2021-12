Le Curieux: l’achat local

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Des produits d’ici

C’est bientôt Noël! Les mets (repas) les plus raffinés (délicats) seront sur nos tables pour les Fêtes. Mais d’où viendront les dindes, champignons et sucreries que nous dégusterons? Du Québec?

Les adeptes (partisans) de l’achat local n’achèteront que des produits locaux, c’est-à-dire fabriqués dans la province et même le plus proche possible de chez eux.

Par exemple, ils préféreront acheter de la viande produite au Québec plutôt qu’en Ontario et des crevettes de Matane, en Gaspésie, plutôt que des crevettes roses du Chili.

Des avantages

L’achat local permet à des travailleurs d’ici de trouver un emploi et d’avoir des revenus pour vivre. De plus, les aliments locaux sont de meilleure qualité, car ils sont encore frais quand on les consomme.

Acheter local est également une façon de lutter contre le réchauffement climatique. Les produits fabriqués proche de chez nous parcourent moins de chemin que ceux fabriqués à l’étranger. Ceux-là peuvent faire des milliers de kilomètres en avion, en bateau ou en camion. Or, les transports émettent beaucoup de gaz à effet de serre, qui polluent l’environnement.

Des trucs

Va faire l’épicerie avec tes parents et cherche la provenance (d’où ils viennent) des différents aliments que tu veux manger. Tu peux adopter la même habitude avec d’autres produits que la nourriture.

Tu peux aussi choisir de consommer des fruits et des légumes de saison: il y a plus de chances qu’ils soient produits localement. Si tu veux manger des fraises au mois de janvier, elles viendront sûrement de l’étranger.

Apprends ainsi à devenir un consommateur responsable!

Activités pour Le Curieux

Contempler des vitrines historiques

Jusqu’au 2 janvier, viens découvrir les traditionnelles vitrines mécaniques de Noël du magasin Ogilvy au musée McCord. Conçues il y a plus de 70 ans, ces vitrines figurent parmi les dernières en Amérique du Nord! Elles mettent en scène des animaux faits à la main qui s’animent dans un décor bavarois (allemand). Pour fêter les 100 ans du musée McCord, l’entrée est gratuite jusqu’au 19 janvier.

Informations : https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/expositions/univers-enchantes/

Crédit photo : Musée McCord Stewart

Voyager au théâtre

Le Théâtre de Quartier t’invite à t’évader… par la fenêtre des rêves! Camille a 11 ans et, en regardant par sa fenêtre, elle rêve à un grand voyage. Dans la pièce Par la fenêtre, elle rencontrera de multiples personnages comme le Chat botté, un cochon en cavale ou encore un pouding chômeur… au chômage. Jusqu’au 23 décembre au Théâtre Outremont. Payant.

Informations : http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/par-la-fenetre-theatre-de-quartier/

Un ballet du temps des Fêtes

Jusqu’au 28 décembre, les Grands Ballets présentent une nouvelle version du célèbre spectacle Casse-Noisette. Accompagnés par 21 musiciens, les danseurs livreront une toute nouvelle création en première partie, Cadeau enchanté, un conte féérique qui célèbre la gaieté (joie) de l’enfance. Par la suite, ils reprendront le deuxième acte de Casse-Noisette, Le Voyage de Clara, où le prince amène Clara au Royaume des friandises. Payant.

Informations : https://grandsballets.com/fr/spectacles/casse-noisette/