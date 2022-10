Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Une murale en hommage à Riopelle

Format géant

Un oiseau tout blanc survolant une boule colorée qui représente le soleil couchant. C’est ce que tu peux voir sur la toute nouvelle murale peinte sur un immeuble d’une vingtaine d’étages, situé au centre-ville de Montréal. Cette œuvre, dévoilée en octobre, est même visible depuis le mont Royal.

Intitulée L’art magnétique, cette murale rend hommage à Jean Paul Riopelle, un artiste marquant du Québec. Le dessin, signé Marc Séguin, un artiste, écrivain et cinéaste québécois, met en vedette une oie, oiseau emblématique (souvent utilisé) des œuvres de Riopelle.

Artiste colossal

Ce projet marque le centième anniversaire de la naissance de Jean Paul Riopelle, qui a vu le jour à Montréal. Peintre, graveur et sculpteur, il a été populaire autant ici qu’en Europe et aux États-Unis. Ses œuvres étaient très modernes et souvent abstraites (ne représentent pas des objets connus).

Riopelle fait aussi partie des signataires du Refus global, qui a marqué l’histoire du Québec. Dans cette déclaration publiée en 1948, des artistes remettaient en question les valeurs traditionnelles québécoises, comme la religion. Ils réclamaient plus de liberté.

Bâtisseurs de Montréal

Cette murale fait partie d’une série rendant hommage aux bâtisseurs culturels de Montréal. Cette collection permet de découvrir la ville à travers 25 artistes marquants, comme le musicien Leonard Cohen, l’écrivain Dany Laferrière ou la réalisatrice Alanis Obomsawin.

Par exemple, si tu te promènes dans la Petite-Bourgogne, tu pourras voir une peinture représentant Oscar Peterson. C’est dans ce quartier qu’a grandi ce musicien jazz renommé. Au cœur du Plateau-Mont-Royal, ce sont les personnages de l’auteur Michel Tremblay qui prennent vie.

ACTIVITÉS

Activités à partir du 31 octobre.

Différents quartiers

Dia de Muertos

Au Mexique, on célèbre le Jour des morts le 2 novembre. On installe alors de petits autels à la mémoire des disparus, décorés avec photos, fleurs, nourriture, etc. Une tradition à découvrir lors du Festival Dia de Muertos MTL qui présentera aussi des concerts, des films et des ateliers pour la famille! Gratuit!

Festival Dia de Muertos MTL 2022, du 13 octobre au 13 novembre.

Crédit photo : PAAL / Michael Abril, 2019

L’Halloween au temps des dinosaures

Plusieurs quartiers de Montréal seront transformés pour le soir de l’Halloween. Dans Hochelaga-Maisonneuve, un grand rallye sera organisé sur la rue Sainte-Catherine Est. Tu pourras faire le plein d’indices et (surtout) de bonbons! À la fin du parcours, le parc Morgan prendra des allures préhistoriques avec l’arrivée de… dinosaures grandeur nature! Gratuit.

Halloween jurassique dans Hochelaga, le 31 octobre dès 16h.