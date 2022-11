Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Canal de Lachine

As-tu vu ce qui ressemble à des taches de peinture à la surface de l’eau au canal de Lachine ? Ce sont des algues bleues. Le canal en était infesté (rempli) à la fin de l’été. À tel point qu’il a été demandé aux visiteurs de ne pas toucher l’eau et de ne pas la boire.

Les algues bleues sont dangereuses pour la santé. Elles peuvent causer des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête, de la fièvre, une irritation de la peau et de la gorge.

C’est quoi au juste?

Les algues bleues sont des plantes aquatiques. Elles donnent une couleur bleu-vert à l’eau.

Quand elles se multiplient, les algues bleues forment ce qu’on appelle des fleurs d’eau. Elles deviennent alors visibles à l’œil nu. On dirait de la peinture qui flotte au-dessus de l’eau ou de la purée de pois!

Habituellement, ces algues s’installent dans les eaux stagnantes (qui ne bougent pas). Elles peuvent exister naturellement à la surface de plusieurs cours d’eau, comme les lacs, les rivières ou les étangs.

Algues urbaines

Il est assez rare de voir des algues bleues en ville. Elles sont plutôt visibles à la campagne, dans les zones agricoles. Et pour cause : elles se nourrissent de phosphore et d’azote, deux produits utilisés pour enrichir la terre.

Elles aiment aussi beaucoup l’eau chaude. C’est pour cette raison qu’elles sont plutôt visibles en été. À cause du réchauffement climatique, les algues bleues risquent d’être présentes plus longtemps et de coloniser (remplir) un plus grand nombre de cours d’eau.

ACTIVITÉS

Centre-ville : Voix autochtones

Encore aujourd’hui, les savoirs autochtones sont trop souvent méconnus. Grâce à l’exposition Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience, tu pourras en apprendre plus sur la culture, mais aussi sur l’histoire des onze nations autochtones du Québec. Une expérience à découvrir à travers témoignages, vidéos et objets du quotidien.



Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience, au Musée McCord Stewart.

Exposition Voix autochtones d’aujourd’hui : savoir, trauma, résilience – Marilyn Aitken, McCord Museum.

Ahuntsic-Cartierville : Énergies vertes

Savais-tu que certains bâtiments produisent autant d’énergie qu’ils en consomment? On appelle cela des immeubles à consommation énergétique nette zéro. Pour en savoir plus, tu es invité à visiter le pavillon d’accueil du Parcours Gouin, le premier à avoir mis en pratique ces principes grâce à différentes sources d’énergie verte. Gratuit.

Visites guidées du Parcours Gouin, tous les dimanches jusqu’au 11 décembre.

De 11h15 à 12h. Gratuit.