C’est la fin pour le Minirail de La Ronde

Dernier tour de piste

Après plus de 55 ans de service, le Minirail de La Ronde ne roulera plus. Ce petit train permettait aux visiteurs de traverser le parc d’attractions sur un monorail (un rail unique) en hauteur.

Six Flags, la compagnie propriétaire de La Ronde, a expliqué qu’une partie de la structure du manège n’était plus sécuritaire. L’entreprise a donc commencé à démanteler (démonter) le petit train qui circulait depuis l’ouverture du site, en 1967. Comme le système est très ancien, les pièces pour le réparer n’existent plus.

Vestige du passé

Le petit train a transporté des générations de Québécois. Cela a commencé lors de l’Expo 67. Cette exposition universelle a attiré des millions de visiteurs du monde entier. Il a même fallu agrandir l’île Sainte-Hélène et construire une nouvelle île, l’île Notre-Dame, pour accueillir tous les pavillons prévus pour l’occasion.

Importé de Lausanne, en Suisse, le Minirail permettait alors aux visiteurs de se déplacer sur le site de l’exposition. Une partie du petit train a ensuite été conservée à La Ronde.

Une décision critiquée

Certains reprochent à la compagnie américaine Six Flags de vider La Ronde de son histoire. Plusieurs vestiges (traces) du passé ont déjà été éliminés du parc d’attractions, comme la Pitoune, un manège emblématique construit en 1967 et fermé en 2017.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a dit qu’elle était surprise de ne pas avoir été informée de cette décision. Une partie du train pourrait toutefois être conservée à l’Exporail, un musée ferroviaire situé à Saint-Constant.

ACTIVITÉS

Rosemont–La Petite-Patrie : À la rencontre du père Noël

Ta liste de cadeaux est déjà prête? Ça tombe bien, puisque le père Noël s’arrêtera sur la Promenade Masson, les 10 et 11 décembre prochains. Il s’installera dans son chalet, auprès de son feu de foyer avec son lutin préféré. Ce sera aussi l’occasion de goûter à sa recette de chocolat chaud! Gratuit.

Le chalet du père Noël

10 et 11 décembre 2022, de 11h à 16h

5357, 5e Avenue

Noël sur la Promenade Masson

Le père Noël à la Promenade Masson

Mercier-Est : À la découverte de jouets anciens

T’es-tu déjà demandé avec quel genre de jouets s’amusaient tes parents, grands-parents et même arrière-grands-parents quand ils étaient petits? Pour le savoir, fais un saut à la Maison de la culture Mercier, qui présente, jusqu’au 18 décembre, toute une collection de jouets anciens. Certains ont plus de 200 ans! Gratuit.

L’histoire des jouets : Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux (collectionneur-es)

Maison de la culture Mercier, jusqu’au 18 décembre 2022 L’histoire des jouets : Stéphane Corriveau et Marlène Lemieux (collectionneur-es) | Ville de Montréal