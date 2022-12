Le compost à Montréal

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Nourriture pour les plantes

Aux poubelles les coquilles d’œufs, les pelures de pommes ou ton reste de sandwich? C’est plutôt dans le bac brun qu’il faut les jeter. Montréal a commencé à collecter (ramasser) les résidus (restes) alimentaires des Montréalais en… 2008.

Ces déchets, mais aussi les résidus verts comme les feuilles mortes, sont transformés en compost. En se décomposant, ces matières forment un engrais efficace : il aide les végétaux à se développer.

Le compost est notamment utilisé dans les espaces verts de la ville. Il est aussi distribué aux Montréalais.

90 000* tonnes

C’est la quantité de résidus alimentaires récupérés dans l’agglomération de Montréal pour faire du compost. Cela représente une centaine de livres (45 kg) par habitant. C’est presque le poids d’un adulte.

D’ici 2025, la Ville prévoit récolter 100 000 tonnes de résidus alimentaires. Pour cela, elle élargira la collecte à tous les grands immeubles (ceux qui comprennent neuf logements et plus) et à d’autres lieux, comme les écoles. Actuellement, seulement 267 écoles primaires et secondaires bénéficient de ce service sur le territoire.

*en 2020.

Un long chemin

Une fois que le camion a pris le contenu du bac brun, celui-ci est apporté à une usine pour être transformé en compost. Actuellement, les usines de transformation de déchets alimentaires sont toutes situées à des dizaines de kilomètres de Montréal, comme à Saint-Thomas. Pour les rapprocher et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre, la Ville de Montréal prévoit ouvrir deux nouvelles usines, l’une à Montréal-Est et l’autre à Saint-Laurent. Les chantiers sont, pour le moment, à l’arrêt.

ACTIVITÉS

À tes patins!

La patinoire du Vieux-Port vient tout juste d’ouvrir ses portes et propose une multitude d’activités, comme la visite du père Noël ou les dimanches famille, avec jeux et animation. Vue spectaculaire de Montréal en prime! Il est possible de louer de l’équipement sur place. Payant.

La patinoire du Vieux-Port



Ouvert jusqu’au 5 mars 2023

Crédit photo : Société du Vieux-Port de Montréal

Déjeuner avec les… loups!

Oui, oui! Grâce au Zoo Ecomuseum, tu pourras non seulement découvrir la diète des loups, mais aussi préparer leur déjeuner et… les nourrir. C’est aussi l’occasion de jeter un œil aux lynx, aux renards gris ou aux loutres qui vivent aussi dans ce zoo extérieur. Payant.

Le 7 janvier