L’avenir de la statue de John A. Macdonald en question

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Déboulonnée

En août 2020, des manifestants en colère ont déboulonné (renversé) une statue installée sur la place du Canada, au centre-ville de Montréal.

Ce monument, construit en 1895, représentait John A. Macdonald. Il a été le premier premier ministre du Canada. Il a gouverné le pays de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1891. C’est entre autres sous sa responsabilité qu’a été construit le chemin de fer qui relie le Canada d’est en ouest.

Les manifestants s’en sont pris à cette statue pour marquer leur désaccord quant à certains agissements de John A. Macdonald.

C’est quoi, le problème?

L’homme politique a notamment participé à la création des pensionnats autochtones au Canada. Les enfants autochtones étaient enlevés à leurs parents pour être placés dans ces pensionnats, où ils étaient maltraités.

Par ailleurs, dans les provinces des Prairies (Alberta, Manitoba, Saskatchewan), John A. Macdonald a déplacé des milliers d’Autochtones dans des réserves. Ils n’avaient pas le droit d’en sortir sans autorisation et ils étaient affamés (on les laissait avoir faim).

Avoir une statue de cet homme en plein centre de Montréal était considéré comme une insulte aux Autochtones.

Son retour en question

Plusieurs personnalités politiques, dont la mairesse de Montréal, ont pourtant condamné le déboulonnement de la statue de John A. Macdonald. Certaines rappellent que c’est un geste illégal et qui ne règle rien aux problèmes de racisme actuels.

La Ville de Montréal réfléchit à la possibilité de replacer la statue là où elle se trouvait. Elle a consulté des experts et la population. La Ville annoncera sa décision en février.

ACTIVITÉS

Centre-ville

Place à la lumière!

Il fait noir super tôt? Tant mieux! Car avec Luminothérapie tu pourras découvrir six œuvres interactives et lumineuses, et regarder quatre projections. De quoi illuminer la rue Sainte-Catherine Ouest! Profites-en pour faire un tour à la patinoire du Quartier des spectacles, où les tortues, baleines et autres animaux marins lumineux interagissent avec les humains. Gratuit.

Luminothérapie

Jusqu’au 5 mars 2023

Dans le Quartier des spectacles

Effet domino-Luminothérapie dans le Quartier des spectacles – JALQ Photography

Tous au parc

Dans plusieurs parcs de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, il est possible d’emprunter gratuitement de l’équipement pour jouer dehors. Par exemple, au parc Frédéric-Back, à côté de la Tohu, skis de fond, raquettes, luges et cerfs-volants sont disponibles. Dans d’autres espaces verts, tu pourras aussi emprunter des patins ou encore des raquettes.

Prêt d’équipement dans les parcs de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

Gratuit (dépôt de 5$ pour certains prêts à long terme)