La sécurité renforcée autour des écoles

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Dangers

La rue peut être dangereuse pour les piétons. Encore plus autour des écoles où il y a beaucoup de circulation. Des enfants viennent à l’école à pied ou à vélo quand la météo le permet. Plusieurs sont déposés par leurs parents en voiture, d’autres arrivent en bus scolaire.

Le nombre d’accidents impliquant des piétons a augmenté ces derniers mois à Montréal. Certains ont eu lieu à proximité d’écoles. Des efforts seront donc faits pour rendre les abords (environs) des endroits fréquentés par les jeunes plus sécuritaires.

Amélioration de la sécurité

En 2023, les alentours d’une quarantaine d’écoles, d’une dizaine de garderies et de deux parcs seront réaménagés (organisés différemment). Au total, 15 000 jeunes fréquentent ces lieux.

Le but : limiter les risques d’accident en diminuant le nombre de voitures qui circulent à ces endroits et en réduisant leur vitesse. Par exemple, des dos d’âne pourraient être installés sur certaines routes : ces « bosses » obligent les automobilistes à ralentir.

Depuis 2020, 73 écoles de Montréal fréquentées par 40 000 élèves ont déjà été sécurisées.

Vision zéro

D’ici 2040, la Ville de Montréal vise à ce qu’il n’y ait plus aucun blessé grave ou décès sur ses routes. C’est la « Vision zéro ». Cette nouvelle approche a été développée par la Suède, un pays d’Europe du Nord. Celle-ci considère que les accidents graves et les décès sur les routes sont intolérables et évitables.

Pour atteindre l’objectif, diverses mesures sont possibles : ajout de panneaux de signalisation, des feux de circulation, des passages piétons protégés, etc.

ACTIVITÉS

Igloofest

Vieux-Port

Cette année encore, le plus froid des festivals revient réchauffer le Vieux-Port. En journée, tu pourras découvrir des DJ de tout horizon. Une installation multimédia immersive et participative prendra aussi vie et sera mixée en direct grâce à tes dessins, faits chez toi ou sur place. Glissade, volley-pong et studio photo feront aussi partie de la fête.

Igloofest, gratuit

Les 21 et 28 janvier, et 4 et 11 février

Le festival Igloofest – Crédit photo SOFT MELANCHOLY

Street art

Vieux-Port et centre-ville

Astro, Malicioux, Monk.e… ça te dit quelque chose ? Ils font partie des artistes de street art du Québec. Leurs œuvres, ainsi que celles d’une dizaine d’artistes, seront exposées à la Galerie L’Original. Une bonne manière de s’initier à cet art graphique et de découvrir ceux qui ont fait l’histoire et ceux qui la continuent aujourd’hui.

STREET ART EXPOSITION

Du 31 janvier au 14 février, gratuit

4455, rue Saint-Denis et 163, rue Saint-Paul O.

