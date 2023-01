Le coeur de Montréal illuminé

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

500 000

C’est le nombre de lumières qui ont été installées au centre-ville pour le faire briller tout l’hiver. Jusqu’en mars, le cœur de Montréal brillera donc de mille feux grâce à l’initiative « Les moments lumineux du cœur de l’île ».

Ce projet propose un parcours dans les rues de la ville, avec places illuminées, mais aussi spectacles, festivals et art public. Les visiteurs pourront aussi participer à différentes activités interactives, par exemple créer en direct une vidéo sur la façade de la Maison symphonique ou prendre des bouchées… sonores.

Remonter la pente

Le centre-ville a subi un coup dur avec la pandémie. Tant les travailleurs que les touristes l’ont déserté (n’y sont pas venus).

Alors que le centre-ville attirait 11 millions de touristes par année, ce chiffre a chuté en 2020 et 2021. Il n’est remonté qu’à huit millions l’année dernière. Mais les prévisions sont encourageantes pour 2023.

Quant aux travailleurs, la grande majorité (81%*) est revenue au bureau. Toutefois, six travailleurs sur dix s’y rendent seulement de un à trois jours par semaine.

*Source : sondage de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Un moteur économique

Or, le centre-ville a besoin de visiteurs… qui consomment. Quand les touristes et les travailleurs sont présents, ils vont manger au restaurant, acheter des articles dans les boutiques, etc. Plus de 60 000 personnes habitent aussi au centre-ville.

Les dépenses de tous ces consommateurs – 5 milliards de dollars par année – permettent aux commerces de vivre. C’est pour attirer plus de visiteurs que plusieurs organismes ont mis sur pied « Les moments lumineux du cœur de l’île ».

ACTIVITÉS

Quartier Saint-Michel

Sculpture sur neige

La neige est un matériel formidable pour sculpter différentes formes, en plus de jolis bonshommes de neige. Si cela t’intéresse, rendez-vous au parc Frédéric-Back le 5 février prochain. Des animateurs seront sur place pour t’initier à cet art nordique. Alors, enfile ta tuque et tes mitaines pour tester différentes techniques! Gratuit.

Sculpture sur neige, au parc Frédéric-Back. Le 5 février de 12h à 16h

Centre-ville

Maestro!

As-tu déjà remarqué à quel point la musique ponctue l’action dans les films? Si cela t’intéresse, rendez-vous à la Maison symphonique pour un concert qui mettra justement en vedette ces bandes sonores qui rythment l’action au cinéma. Un spectacle symphonique présenté le 3 février par l’Orchestre FILMharmonique.

Musicat the Movies – Tam Photography

L’univers symphonique du cinéma, à la Maison symphonique de Montréal. Le vendredi 3 février à 19h30