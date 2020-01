Destitution: l’acte d’accusation de Trump sera transmis mercredi au Sénat

La Chambre des représentants votera mercredi pour transmettre au Sénat l’acte d’accusation contre Donald Trump. Ultime étape avant l’ouverture du procès historique en destitution du président des États-Unis.

La chef de la majorité démocrate à la Chambre Nancy Pelosi a annoncé mardi, après une réunion à huis clos avec son groupe parlementaire, qu’une résolution serait soumise à un vote en séance plénière le lendemain.

Ce texte officialisera la transmission au Sénat des chefs d’accusation adoptés le 18 décembre par la Chambre contre le magnat de l’immobilier. À savoir: abus de pouvoir et entrave à la bonne marche du Congrès.

La résolution nommera aussi les élus démocrates chargés de porter l’accusation contre Donald Trump. Il est soupçonné d’avoir abusé de sa fonction pour forcer l’Ukraine à salir un de ses rivaux puis d’avoir entravé l’enquête du Congrès.

Compte-tenu de la majorité démocrate à la chambre basse, cette résolution devrait, sauf coup de théâtre, être adoptée.

«Demain nous transmettrons les chefs d’accusation» au Sénat, a anticipé Mme Pelosi sur Twitter.

The House upheld its duty to #DefendOurDemocracy by passing two articles of impeachment against the President. Tomorrow, we will transmit those articles & name impeachment managers. The Senate must choose between the Constitution & a cover-up. https://t.co/tcPdHeMUGp pic.twitter.com/ebqA3Z1oBi

Plus rien n’empêchera alors l’ouverture du procès de Donald Trump, très probablement avant la fin de la semaine. Cela ferait de lui le troisième d’un président dans toute l’histoire des États-Unis à connaître une procédure de destitution.

«Les Américains méritent la vérité et la Constitution impose un procès», a estimé Mme Pelosi.

«Le président et les sénateurs devront rendre des comptes», a-t-elle ajouté.

Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, s’est dit prêt à agir vite. Il n’a pas fait mystère de son intention de faire acquitter le locataire de la Maison Blanche.

«La Chambre a fait suffisamment de mal, le Sénat est prêt à assumer ses responsabilités», a-t-il déclaré lundi dans l’enceinte de la chambre haute.

Nancy Pelosi l’a toutefois accusé de s’être «rallié à l’idée d’une résolution sur un non lieu».

Le président a caressé lundi l’hypothèse d’un vote des sénateurs pour refermer le dossier sans même entendre les arguments des parties.

«Beaucoup pensent qu’organiser un procès sans preuve, ni crime (…) plutôt que de prononcer un non-lieu donne du crédit à la chasse aux sorcières des démocrates», a-t-il tweeté.

Many believe that by the Senate giving credence to a trial based on the no evidence, no crime, read the transcripts, “no pressure” Impeachment Hoax, rather than an outright dismissal, it gives the partisan Democrat Witch Hunt credibility that it otherwise does not have. I agree!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020