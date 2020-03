Washington et Pékin s’affrontent (à nouveau) sur Twitter

Les États-Unis et la Chine ont poursuivi vendredi sur Twitter leur guerre des mots sur le nouveau coronavirus, Washington reprochant à Pékin d’avoir initialement caché l’ampleur de l’épidémie et la diplomatie chinoise accusant le secrétaire d’État américain Mike Pompeo de «mentir effrontément».

Donald Trump, qui irrite la Chine en parlant chaque jour de «virus chinois» pour décrire le coronavirus détecté pour la première fois en décembre dans la ville chinoise de Wuhan, a estimé jeudi que le monde payait «le prix fort» pour l’absence de transparence initial de Pékin.

«Pékin a tenu au courant Washington sur le coronavirus et sa réponse dès le 3 janvier», a déclaré la porte-parole de la diplomatie chinoise Hua Chunying, estimant que Washington avait ensuite pris douze jours à alerter ses ressortissants en Chine. «Et maintenant ils accuse la Chine d’avoir tardé? Sérieusement?», a-t-elle lancé sur Twitter.

Réponse, sur le même réseau social, de son homologue américaine Morgan Ortagus: «le 3 janvier, les autorités chinoises avaient déjà ordonné la destruction d’échantillons du virus #Covid-19, bâillonné les médecins de Wuhan et censuré les inquiétudes de l’opinion publique sur internet». «La porte-parole a raison: c’est une séquence que le monde doit absolument analyser.»

By Jan. 3, Chinese authorities had already ordered #COVID19 virus samples destroyed, silenced Wuhan doctors, and censored public concerns online. @SpokespersonCHN is right: This is a timeline the world must absolutely scrutinize. pic.twitter.com/W3se645U2Y

À l’appui, le département d’État américain a mis en ligne sur Twitter des extraits d’un entretien télévisé de Mike Pompeo.

«Le gouvernement chinois connaissait les risques, les avait identifiés, il était le premier à savoir, et a gâché un temps précieux au début, permettant à des centaines de milliers de personnes de quitter Wuhan, d’aller dans des endroits comme l’Italie qui maintenant souffrent atrocement», disait-il dans cet entretien accordé mercredi soir à la chaîne Fox News. «Le Parti communiste chinois n’a pas fait ce qu’il fallait et maintenant un nombre incalculable de vies sont menacées.»

«Arrêtez de mentir effrontément», a réagi dans un autre tweet Hua Chunying, affirmant que les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avaient estimé que les efforts chinois avaient «permis d’éviter des centaines de milliers de contaminations».

#Pompeo said to Fox News "China has allowed hundreds of thousands of people to leave Wuhan to go to places like Italy that's now suffering so badly" . Stop lying through your teeth! As WHO experts said, China's efforts averted hundreds of thousands of infection cases. pic.twitter.com/kHGQqZK9wM

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) March 20, 2020