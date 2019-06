Ford Explorer 2020, plus de choix

Meneur de son segment depuis des années, l’Explorer présente pour 2020 une nouvelle mouture inspirée de son grand frère l’Expedition et ajoute une version hybride et ST à la formation.

Nouvelle base

L’Explorer dispose d’une nouvelle plateforme à propulsion au lieu de la traction, ce qui va offrir une meilleure capacité de remorquage qui va aller jusqu’à 2 540 kg pour les moteurs V6 et 2 405 pour le moteur 4 cylindres. Physiquement, il revêt une allure plus musclée et des traits de caractère reliés à la version comme le XLT et l’hybride au style plus sobre ou le nouveau modèle ST qui se distingue grâce à sa calandre à grillage noir, à l’applique sur le hayon ainsi qu’aux éléments qui ornent le bas de caisse et les brancards de pavillon. Les roues noires servent aussi à camoufler la poussière créée par les freins plus performants.

Trois choix de moteurs

Ce nouvel Explorer offre pas moins de trois moteurs en 4 saveurs. Vous avez un moteur 4 cylindres 2,3 litres Ecoboost qui développe 300 chevaux et 310 lb-pi de couple. C’est le moteur d’entrée de gamme sur les modèles XLT et Limited. Vient ensuite le nouvel hybride avec un moteur V6 3,3 litres qui développe une puissance combinée du moteur à essence et du moteur électrique de 318 chevaux. L’autre moteur est un V6 3 litres turbo. Qui produit 365 chevaux et 380 lb-pi de couple dans la version Platinum et 400 chevaux avec 415 lb-pi de couple dans la nouvelle version ST. Tous les moteurs sont associés à une boîte automatique à 10 rapports et tous les modèles vendus au Canada auront 4 RM.

Intérieur à la carte

Beaucoup de technologie à bord de l’Explorer avec entre autres le Ford Co-Pilot360 qui offre l’assistance précollision avec freinage d’urgence automatique (comprenant la détection de piéton, l’avertisseur de collision avant et l’assistance de freinage dynamique). Peu importe laquelle des 3 rangées où ils prennent place, les passagers pourront profiter du FordPass Connect, une caractéristique de série qui fournit la connectivité sans fil à un maximum de 10 appareils mobiles par l’entremise du réseau 4G LTE (sur abonnement). L’espace est généreux tant pour les passagers que les bagages.

Une conduite plus inspirée

L’ambiance à bord est silencieuse. Ford a investi dans ce silence avec trois technologies d’annulation du bruit, soit le tableau de bord à double paroi et le verre acoustique, de même que le contrôle actif du bruit sur les modèles hybrides. Vous avez donc un endroit empreint de silence pour faire de la route. Parlant de route L’Explorer n’a rien perdu de ses capacités hors route. Le conducteur a le choix de sept modes de conduite réglables pour s’adapter à la demande aux conditions routières. Les modes se déclinent comme suit: normal, sport, sentier, surface glissante, neige et sable profonds et un mode eco pour le modèle hybride qui est aussi très compétant hors route.

Conclusion

L’Explorer arrivent sur nos routes à la fin de l’été et les prix débutent à 45 000$. Un modèle ST va chercher 60 000$ sans aller jouer dans toutes les options et c’est la version Platinum qui remporte la palme du modèle le plus dispendieux à 65 000$.

Forces

Grande variété de modèles

Espace généreux

Habitacle silencieux

Beaucoup de technologie embarquée

Faiblesses