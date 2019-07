Rappel massif chez Porsche

Les campagnes de rappel sont maintenant chose commune mais elles sont plus rares chez Porsche. Toutefois, un problème vient de surgir sur une bague qui relie le levier du sélecteur de rapports de la boîte de vitesse qui s’use prématurément et se détache. Ce problème de bague a de fâcheuses conséquences. Si cette bague se détache, le véhicule placé en position «Park» ne sera plus bloqué et si le frein à main n’est pas engagé, le véhicule pourrait se mettre à rouler sans avertissement, ce qui pourrait entraîner un accident. Aucun incident n’a encore été déclaré et les modèles touchés sont les Cayenne des années 2003 à 2010, ainsi que les Panamera de 2010 à 2016.