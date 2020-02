Pourquoi sourire?

Allez-vous sourire aujourd’hui? Quand je pose la question en conférence, certains me répondent, avec une mine mécontente qu’ils le feront dès qu’ils se sentiront heureux.

Ce faisant, ils passent à côté de beaucoup d’avantages. Car, voyez-vous, la relation va dans les deux sens: si vous vous efforcez de sourire, tôt ou tard, votre cerveau s’en rend compte et libère de beaux neurotransmetteurs qui s’appellent des endorphines. À ce moment, la vie vous semble plus douce, et vous vous rapprochez du bonheur.

Pourquoi attendre? D’autant plus que le sourire présente aussi d’autres bons côtés.

Il vous permet d’exprimer une certaine positivité, ce qui vous rend plus intéressant et sympathique aux yeux des autres. Nous préférons les gens qui suscitent des émotions positives en nous.

Les réactions extérieures au sourire

Cela dispose positivement les gens à votre égard. Ceux-ci sont alors plus ouverts à vos propositions et à votre manière de voir les choses. Nous avons spontanément envie de nous faire des alliés de ceux qui ont ce type d’incidence sur nous.

Pensez à tous ces gens que vous rencontrez chaque jour. Lesquels font jaillir en vous des sourires?

Pour être réellement efficace, le sourire ne doit pas être feint.

Ensuite, un sourire permet d’activer les fonctions supérieures du cerveau de vos interlocuteurs. Ces fonctions sont la créativité, la gratitude ainsi que le désir d’aimer et d’être aimé.

C’est tout un avantage si vous avez un problème à régler. Au lieu de chercher un coupable, vos vis-à-vis partiront en quête d’une solution. Ça peut radicalement changer une confrontation.

Finalement, et ce n’est pas négligeable, un sourire peut faire grandir l’amour que les gens vous portent. Pour les tenants de la psychologie positive, l’amour survient quand deux personnes partagent en même temps une émotion agréable. À ce moment se produit une résonance positive que le cerveau associe à l’amour.

Imaginez l’effet que cela peut avoir sur toutes vos relations, y compris sur celles que vous partagez avec des gens que vous appréciez moins.

À ce moment, vous verrez grandir le plaisir que les gens ont à se trouver en votre présence, l’intérêt qu’ils portent à vos propos et leur tendance à adopter les solutions que vous proposez.

De plus, vous rendrez ainsi vos relations plus résilientes, les gens se sentiront valorisés en votre présence et vous vous différencierez de vos concurrents moins souriants.