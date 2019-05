Ford Mustang Shelby GT 350 : Pour les mordus de performance

Après un premier modèle en 1965, la plus récente génération de Mustang Shelby GT 350 soulignait les 50 ans du modèle en 2015. Pour 2019, Ford a choisi de construire sur les acquis de ce modèle et d’en peaufiner les détails. Avec 526 chevaux sous le capot, c’est une voiture née pour la piste qui ferait sourire Carroll Shelby.

Améliorer une recette déjà gagnante se fait dans les détails. Michelin a conçu spécifiquement pour le modèle GT 350 de nouveaux pneus Pilot Sport Cup 2 offrant une meilleure adhérence, une accélération latérale et un freinage améliorés. Les pneus 295/35 à l’avant et 305/35 à l’arrière ont été ajustés pour optimiser les nouvelles jantes de 19 pouces en aluminium. La suspension MagneRide s’adapte à la conduite en étant plus confortable sur la route et plus performante sur la piste. Les freins Brembo passent de 4 à 6 pistons à l’avant et conservent 4 pistons à l’arrière. Afin d’offrir une plus grande maîtrise et une meilleure réponse aux manœuvres du conducteur, la direction assistée à commande électronique et les paramètres de contrôle électronique de la stabilité à trois modes présentent des améliorations découlant des centaines d’heures d’essais sur piste effectuées par le département performance de Ford.

Le moteur offert reste le V8 5,2 litres de 526 chevaux capable de tourner à 8 250 tour/minute avec son unique boîte manuelle Tremec à 6 rapports. Même si l’habitacle n’est pas spectaculaire, on achète une Ford GT 350 d’abord et avant tout pour la performance. Le constructeur offre tout de même le Ford Sync 3 avec système audio de 12 haut-parleurs de Bang & Olufsen en option et des sièges Recaro pour les amateurs qui souhaitent aller rouler sur un circuit fermé.

Son envoûtant

Disons-le clairement : si vous n’avez pas l’intention de vous inscrire à un club pour aller faire du circuit routier, l’achat du modèle GT 350 devient beaucoup moins pertinent. Cette voiture est construite pour la piste et le prix de 76 600$ reflète bien cette réalité ( 10 000$ de plus pour un modèle R). Si pour vous le plaisir de conduire une Mustang se résume à la route, le modèle GT suffira amplement. Toutefois, si le circuit du Mont-Tremblant ou Mosport est votre terrain de jeu, la GT 350 vous donnera de grands frissons. Cette machine est une drogue dure qu’il faut consommer avec modération !

