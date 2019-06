Lexus RX : nécessaire mise à jour

Le modèle RX est le plus vendu de la gamme Lexus et aussi un des meilleurs véhicules fabriqués à Cambridge, deuxième usine automobile de la planète à avoir reçu le plus de prix pour l’excellence de son travail, la première étant une autre usine Lexus au Japon. Cela en dit long sur la qualité de ce produit.

Pour 2020, Lexus a décidé d’injecter un peu de nouveauté dans cette génération qui a vu le jour en 2016. Le modèle RX conserve néanmoins la même ligne générale. Lexus a retouché les carénages avant et arrière, redessiné les jantes et les phares DEL à triples faisceaux de manière plus effilée pour une signature visuelle différente et plus agressive. Les calandres distinctives demeurent aussi en place. Au final, la voiture offre un style plus épuré et une allure un peu plus sportive.

Mise à jour technologique

Les amateurs de technologie seront heureux d’apprendre que la grande famille Toyota s’est finalement mise au diapason avec l’intégration pour 2020 des systèmes Apple CarPlay et Androïd Auto. Lexus fait aussi une mise à niveau de son écran qui atteint 12,3 pouces (8 pouces de série) dans les modèles haut de gamme. Détail intéressant, les nouveaux écrans sont dorénavant tactiles. En touchant l’écran, on peut opérer toutes les commandes et même utiliser les commandes vocales via l’assistant Google qui fonctionne bien. Les groupes d’options F SPORT comprennent une direction assistée électrique plus sportive et le volant chauffant.

Pas de changement sous le capot

Le RX 350 utilise toujours le même V6 de 3,5 litres développant 290 chevaux et 263 lb-pi de couple. Il est associé à une transmission automatique à huit rapports et à la traction intégrale de série. Le RX 450h hybride reprend la même mécanique, en ajoutant un groupe électrogène qui culmine à 308 chevaux. La transmission devient une CVT. La traction intégrale est également de série, avec l’alimentation des roues arrière par l’un des moteurs électriques, l’autre moteur étant intégré à la transmission.

La production des nouveaux modèles RX et RXL 2020 débutera au troisième trimestre de 2019. Les prix seront communiqués peu avant la date de mise en vente. La prochaine évolution se fera vers une électrification de ses modèles, car malgré tous ses efforts pour améliorer ses produits, Lexus n’a pas encore fait le saut dans l’électrification. Le constructeur devra s’y mettre pour ne pas se faire distancer par la concurrence. BMW et Volvo ont déjà adopté la technologie PHEV. Mercedes Benz, Audi et Tesla arrivent avec des modèles 100% électriques. Toyota devra donc songer à une stratégie en ce sens pour ne pas perdre du terrain.

