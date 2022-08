Investir dans un marché de cryptomonnaie baissier ou attendre?

Un marché qui connaît une baisse significative est appelé un «Bear market». Actuellement, les cryptomonnaies sont dans un marché baissier de ce type: des ours s’intéressent à votre panier à pique-nique!

Le cours des Bitcoins a chuté de plus de 70 % par rapport à son sommet historique de 2021. L’ensemble du marché des cryptomonnaies a perdu plus de 2 000 milliards de dollars. Ce phénomène ne fait pas peur aux maximalistes, ces investisseurs qui ont acheté des Bitcoins lorsqu’ils ne valaient presque rien: ils en achètent encore et encore. Quelle stratégie adopter, si le cours actuel du Bitcoin continue à baisser?

Cette situation donne l’impression qu’un ours affamé dévore votre déjeuner. Vous attendez de voir si le cours des Bitcoins recule davantage pour savoir à quel moment il sera à son plus bas niveau. Il est bien difficile d’estimer à quel moment cela pourrait se produire, même pour les professionnels du secteur. Bien que les récentes baisses des cours puissent se poursuivre, acheter des Bitcoins aujourd’hui pourrait être une occasion à ne pas manquer. Devriez-vous acheter maintenant ou attendre? Voici comment gérer vos investissements en Bitcoins dans un marché baissier, via une plateforme comme CoinSmart.

Après la pluie, le beau temps

Les ours attaquent et le «Bear market» est tenace, mais ils ne viendront pas à bout des cryptomonnaies, encore moins des Bitcoins. Malgré le carnage, le cours du Bitcoin reste en hausse de 14 589,44% par rapport au prix auquel il a été émis lors de sa création. Si le passé est la plus sûre des façons de prédire les futures tendances, on peut s’attendre à ce que le cours du Bitcoin se rétablisse, tout comme celui d’autres valeurs plus traditionnelles. Ne manquez pas ce revirement de tendance et profitez de CoinSmart, l’une des meilleures plateformes de négociation de cryptomonnaies au Canada, pour acheter des Bitcoins rapidement et facilement.

En 2009, les tout premiers Bitcoins se négociaient pour quelques centimes. Aujourd’hui, leur cours se situe à 26 000 $ CAN environ. Ces 13 dernières années, le prix du Bitcoin a chuté en moyenne de 70% à sept reprises pour rebondir chaque fois et atteindre de nouveaux sommets. Ne laissez pas le récent ralentissement vous effrayer. L’histoire montre qu’un marché baissier finit toujours par remonter.

Soyez conscient de votre environnement d’investissement

Actuellement, la plupart des marchés sont en baisse : c’est la grande tendance du moment. En effet, le S&P 500 connaît une baisse de plus de 20 % et le NASDAQ de plus de 30 %. Même les obligations sont malmenées et, comme les actions, elles perdent de la valeur pour la première fois depuis les années 1970.

Tous les marchés sont actuellement baissiers, incluant celui des Bitcoins, car l’inflation, la hausse des taux d’intérêt, la guerre et des problèmes persistants d’approvisionnement alimentent les peurs, l’incertitude et le doute. La plateforme CoinSmart propose des outils ainsi qu’un centre de ressources en ligne nommé GetSmart pour vous aider à réduire vos craintes et à effectuer des choix plus éclairés en matière de cryptomonnaies.

Les plateformes de négociation de cryptomonnaies réglementées sont à votre service

En soi, les Bitcoins ne sont pas si différents des autres formes d’investissement et de placement. Ils répondent à l’environnement économique actuel. Certains détenteurs ont tendance à les vendre dès que la moindre difficulté se présente. Pour la toute première fois, les Bitcoins sont soumis aux événements économiques majeurs qui frappent l’ensemble des marchés traditionnels.

Les investisseurs vendent leurs placements à haut risque au profit d’investissements plus sûrs. À l’heure actuelle, le marché des cryptomonnaies ressemble à celui des actions technologiques. Le Bitcoin reste un placement spéculatif, donc risqué, car il est encore en gestation. C’est pourquoi on observe une tendance marquée à la vente, en ces temps incertains.

Toutefois, les grands investisseurs institutionnels et une meilleure réglementation permettent de calmer la situation. CoinSmart, plateforme de négociation de cryptomonnaies, cotée en Bourse, est entièrement réglementée et a adopté des normes au sujet des cryptomonnaies pour créer un environnement transactionnel plus sûr au bénéfice des investisseurs.

Utiliser le Bitcoin comme mécanisme de défense

Il est plus sage d’investir tôt et sur le long terme que de passer son temps à chercher quel pourrait être le moment idéal pour faire un investissement. Nul ne sait si et quand le cours du Bitcoin sera à son niveau le plus faible. Une chose certaine est qu’il est toujours possible d’acheter des Bitcoins actuellement. Si vous hésitez entre attendre ou acheter dans le marché actuel, pourquoi ne pas faire les deux? En effet, vous êtes libre d’investir une somme modérée dès maintenant qui ne vous mettra pas sur la paille si la situation venait à empirer. Tout est une affaire de tolérance au risque : n’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, qu’il s’agisse de 100 $, 1 000 $ ou de l’équivalent de 1 % à 5 % de votre portefeuille.

Estimez le montant que vous êtes à l’aise d’investir et ne changez plus de cap. Si vous achetez et que le cours du Bitcoin continue de baisser, votre situation financière globale ne se dégradera pas pour autant. De plus, si le cours du Bitcoin baisse encore, vous pourriez même en acheter plus. En effet, le Bitcoin n’est pas un investissement comme les autres. Sa capitalisation boursière est plus élevée et domine près de la moitié de l’ensemble du marché des cryptomonnaies. Dans un marché baissier, évitez les monnaies alternatives, qui sont plus à risque. Le Bitcoin reste la cryptomonnaie de référence: il est là pour rester et ne disparaîtra pas de sitôt!

Faites gonfler la valeur de votre portefeuille et non la tendance à la baisse des marchés

En général, le meilleur moment pour investir est celui où les marchés sont à la baisse, parce qu’une crise boursière est presque toujours suivie d’une remontée plus longue et plus forte. Les marchés traditionnels se sont toujours remis des crises majeures au fil du temps et les investisseurs ayant acheté alors que les prix étaient en baisse ont bénéficié de meilleurs taux de rendement que ceux qui n’ont pas osé saisir ces opportunités.

Le Bitcoin fonctionne sur le même mode. Selon la stratégie d’investissement appelée «investissement programmé» (Dollar Cost Averaging, ou DCA), on investit au moment où les marchés sont volatils, dans le but d’atteindre une croissance sur le long terme. Investir régulièrement un montant toujours égal permet de limiter les risques liés à la volatilité du cours des marchés.

Si le cours du Bitcoin continue de baisser, vous ne subirez pas autant de pertes que si vous aviez investi une somme importante en une fois. En adoptant la stratégie de l’investissement programmé, vous achetez des Bitcoins régulièrement à un prix de plus en plus avantageux. CoinSmart est l’une des meilleures plateformes d’investissement programmé, dans la mesure où les frais de négociation demandés restent bas.

Achetez quand les prix sont bas pour revendre dès que le marché revient à la normale

La peur, l’incertitude et le doute attirent les opportunistes avisés comme l’odeur du bacon autour d’un feu de camp. Ne prenez pas peur dès la moindre tendance à la baisse! Restez calme et tenez bon: la meilleure stratégie d’investissement est de se concentrer sur le long terme, en particulier quand le marché est à la baisse. Nul ne sait si le cours des Bitcoins est déjà au plus bas, s’il baissera davantage et jusqu’où. Pour l’investisseur avisé, tous ces soubresauts sont en fait une bonne chose.

Lorsque l’économie connaît des difficultés, certains vendent leurs actions et autres investissements risqués pour placer leur argent dans des valeurs plus sûres et plus stables. A grande échelle, un tel réflexe entraîne une baisse des cours de la Bourse ainsi que de la valeur du Bitcoin. L’investisseur averti placera son argent au moment où les autres vendent massivement leurs investissements. Ceci dit, il peut y avoir un certain délai jusqu’à ce que de tels placements reprennent leur valeur.

Une tendance à la baisse peut être une occasion pour accumuler davantage de Bitcoins au moment où ils sont sous-évalués, tout en sachant que la récupération de valeur peut se faire par pics et par creux, telles des montagnes russes. Autant la volatilité peut sembler inconfortable, autant elle peut s’avérer profitable pour tout investisseur sachant garder le cap. Si vous craignez de paniquer quand les cours chutent, choisissez une plateforme de négociation comme CoinSmart: vous pouvez transférer la cryptomonnaie dans un portefeuille personnel que vous vous serez créé, ce qui rend d’autant plus difficile la cession et la vente, si le marché devient baissier.