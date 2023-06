10 trucs pour en avoir plus pour son argent en avion

Vous trouvez qu’il est de plus en plus difficile de voyager en raison de l’augmentation du prix des billets d’avion? Vous n’avez pas la berlue. Malheureusement, le coût d’un voyage en avion n’est pas près de baisser, alors utilisez nos 10 astuces pour prendre l’avion à petit prix! Voici nos meilleurs trucs pour embarquer sur votre vol gratuitement, pour moins cher ou même en première classe.

1. Voyagez gratuitement grâce à vos points de cartes de crédit

Les cartes de crédit de voyage récompensent leurs titulaires par des points qui peuvent être échangés contre des billets d’avion, des surclassements, l’adhésion à des clubs et l’accès à des salons. Comparez les cartes de crédit et trouvez celle qui convient à vos habitudes de consommation pour voyager dans le monde entier dans le luxe et le confort. Par exemple, la carte American Express Or de la Banque Scotia vous permet de bénéficier du programme Priority Pass et d’accéder à plus de 1 200 salons différents. D’autres cartes, comme la carte Visa Infinite RBC British Airways, peuvent vous permettre d’économiser de l’argent simplement en utilisant votre carte pour réserver des vols.

Les cartes de crédit assorties d’offres de bienvenue généreuses peuvent vous aider à accumuler des points de récompense plus rapidement. La promotion actuelle de la carte Visa Infinite Passeport de la Banque Scotia offre 35 000 points Scène+ en prime si vous dépensez 1 000 $ au cours des trois premiers mois, et la carte Visa Infinite TD Aéroplan vous récompense avec jusqu’à 70 000 points Aéroplan après votre premier achat.

Une façon de profiter du plus grand nombre de récompenses possible est de cumuler les cartes de crédit. Le barattage (ou churning) de cartes de crédit consiste à souscrire une carte uniquement pour profiter de l’offre de bienvenue, puis l’annuler à la fin de la période promotionnelle. Cette pratique est mal vue par les sociétés émettrices de cartes de crédit et peut se retourner contre vous si vous ne gérez pas correctement vos multiples cartes de crédit. Elle ne convient donc pas à tout le monde. Toutefois, si vous êtes intéressé, renseignez-vous bien sur le sujet. Vous pouvez lire notre guide sur le barattage de cartes de crédit et rejoindre les communautés en ligne de barattage de cartes de crédit canadiennes telles que Churning and Welcome Bonus for Canadians sur Reddit et Credit Card Churning Canada sur Facebook.

2. Utilisez un VPN pour acheter vos billets d’avion

Les sites de vente de billets d’avion utilisent des technologies sophistiquées qui suivent votre activité en ligne et adaptent les prix des vols en fonction de différents facteurs. Il s’agit notamment de la fréquence à laquelle vous recherchez un vol particulier et de votre lieu de navigation. Si les algorithmes remarquent des recherches répétées à partir de la même adresse IP, les prix peuvent augmenter artificiellement en raison d’une demande perçue comme plus élevée. C’est là qu’un VPN (réseau privé virtuel), comme NordVPN, McAfee ou PureVPN, devient inestimable. Un VPN protège votre localisation, empêchant les compagnies aériennes et les plateformes de réservation de savoir d’où vous naviguez, ce qu’elles utilisent souvent pour modifier les prix.

En outre, un VPN vous permet de sélectionner un serveur dans un autre pays. Cette fonction est particulièrement pratique car les prix des vols peuvent varier en fonction de la situation économique perçue de l’endroit où vous naviguez. En naviguant à partir d’un serveur situé dans un autre pays, vous pouvez potentiellement bénéficier de tarifs plus avantageux.

Cependant, n’oubliez pas de comparer les prix et de finaliser l’achat en utilisant le serveur VPN du pays affichant le prix le plus bas. Cela permet de s’assurer que le prix ne sera pas ajusté en fonction de votre position réelle au cours du processus d’achat.

En conjonction avec un VPN, l’utilisation de votre navigateur en mode incognito ou privé peut fournir une couche supplémentaire de protection contre la variation des prix. Le mode incognito empêche votre navigateur d’enregistrer votre historique de recherche et vos cookies, que les sites web utilisent souvent pour suivre votre activité et gonfler les prix. En combinant ces deux méthodes – un VPN et la navigation incognito – vous pouvez protéger votre vie privée en ligne et potentiellement obtenir des vols moins chers.

3. Achetez un billet pour une destination différente avec une escale où vous voulez vraiment aller

L’achat de billets pour des villes cachées consiste à acheter un vol pour une ville différente avec une escale à l’endroit où vous devez vous rendre et à ne pas embarquer sur votre vol de correspondance. Par exemple, si un billet de Vancouver à Winnipeg coûte 390 $, mais qu’un billet de Vancouver à Toronto avec escale à Winnipeg coûte 230 $, vous achèterez le billet pour Toronto, descendrez de l’avion à Winnipeg et ne prendrez pas votre vol de correspondance pour Toronto.

Ce stratagème est légal, mais il viole techniquement le contrat de transport des compagnies aériennes. Il est possible que vous ayez à faire face à des poursuites judiciaires ou que votre compte de grand voyageur soit vidé, mais cela s’est rarement produit et les tentatives des compagnies aériennes de poursuivre les passagers qui utilisent des billets pour des villes cachées ont été infructueuses. Néanmoins, il est préférable de ne pas le faire trop souvent et de faire attention aux personnes qui pourraient vous attendre pour décoller.

Si vous tentez l’expérience, n’oubliez pas de n’emporter qu’un bagage à main et assurez-vous que vous n’avez pas besoin de fournir la preuve d’un billet de retour.

4. Assurez-vous d’être le dernier à entrer dans l’avion

Embarquer en dernier vous évite de vous retrouver dans un avion surchauffé alors que les passagers et leurs bagages s’entassent sur les sièges et dans les compartiments de rangement supérieurs. De plus, il est toujours possible que l’on vous propose un incitatif (comme une nuit d’hôtel gratuite) pour prendre un autre vol si l’avion est sur-réservé. Lorsque la classe économique est surchargée, vous pouvez même obtenir un surclassement gratuit en première classe.

Veillez simplement à ne pas embarquer en retard et à être à votre porte d’embarquement, prêt à embarquer au moment de l’appel final.

5. Choisissez une escale de plus de 24 heures pour visiter deux destinations pour le prix d’une

Une escale dure généralement moins de 24 heures, mais peut parfois durer plus longtemps, jusqu’à plusieurs jours. La réservation d’un vol avec une longue escale est donc un excellent truc pour organiser des vacances à petit prix. Le prix de vos billets pourra être légèrement plus cher, mais il restera fort probablement inférieur à celui de la réservation de deux vols distincts.

Si vous souhaitez un vol avec escale, vous devez le réserver de la même manière qu’un vol multi-villes. Pour en avoir pour votre argent, recherchez des villes de correspondance sur des itinéraires de vol populaires et comparez le coût d’un billet direct à celui d’un vol avec escale. Plusieurs compagnies aériennes proposent également des programmes qui vous permettent de réserver des escales de plusieurs jours sans frais supplémentaires et certains incluent même l’hébergement et les repas.

6. Utilisez plusieurs moteurs de recherche et de réservation de vols

Plusieurs plateformes en ligne proposent des outils précieux pour vous aider à trouver le meilleur vol au prix le plus bas. Google Flights, Kayak, Skyscanner et Hotwire proposent chacun des fonctionnalités uniques qui s’adressent aux voyageurs proactifs. Par exemple, vous pouvez utiliser le graphique des prix de Google Flights, qui présente les tendances en matière de prix des billets, pour vous aider à déterminer le meilleur moment pour acheter votre billet. Google Flights, Skyscanner et Kayak proposent également un service d’alerte sur les prix. Vous pouvez vous abonner à ces alertes pour vos destinations préférées et recevoir un courriel dès que le prix d’un vol qui vous intéresse augmente ou diminue.

7. Envisagez atterrir dans un autre aéroport

Si votre destination comporte plusieurs aéroports, comparez le prix de l’atterrissage dans chacun d’eux et réservez un vol qui atterrit dans l’aéroport le moins cher. Par exemple, sur les trois aéroports de New York, La Guardia est le moins cher. Il n’est pas toujours possible de choisir l’aéroport où l’on atterrit. Par exemple, La Guardia est aussi le plus petit aéroport de New York et accueille principalement des vols intérieurs et quelques vols internationaux en provenance du Canada. Néanmoins, si vous prenez un vol intérieur aux États-Unis, cela vaut la peine d’y jeter un coup d’œil.

8. Regroupez vos points de fidélité en famille

Plusieurs compagnies aériennes, dont British Airways, Qatar Airways et Air France, proposent des programmes de fidélisation qui permettent aux membres d’une même famille de regrouper leurs points sur un seul compte. Le programme de partage Aéroplan d’Air Canada est le plus souple, car il permet d’ajouter jusqu’à huit membres à un groupe, quel que soit leur lien de parenté, et il n’est pas nécessaire que tous les membres aient la même adresse.

Regrouper vos points facilite grandement la réservation des vols si vous voyagez en famille, et une famille de quatre personnes qui consolide ses points peut accumuler des récompenses quatre fois plus rapidement.

9. Demandez un surclassement

Au lieu de vous enregistrer en ligne, enregistrez-vous au comptoir et demandez à l’agent s’il y a des places disponibles en première classe. Vous ne devez jamais vous attendre à un surclassement gratuit, mais si vous voyagez seul, que votre bagage est léger et que vous êtes poli (et si l’agent est de bonne humeur), vous aurez peut-être la chance d’obtenir un surclassement si vous le demandez, surtout si vous célébrez une lune de miel ou un anniversaire.

Si l’employé refuse, vous pouvez réessayer auprès de l’agent d’embarquement avant de monter dans l’avion. En embarquant en dernier ou vers la fin, vous augmentez vos chances de réussite, et l’agent sera plus enclin à vous donner son accord si vous voyagez léger.

10. Planifiez à l’avance

Les voyages spontanés sont amusants et il est passionnant de trouver une bonne affaire de dernière minute sur un vol, mais si vous voulez économiser, il est préférable de réserver à l’avance. Vous avez peut-être entendu dire que le jour le moins cher pour prendre l’avion est le mardi. Rien ne garantit qu’à l’avenir certains jours seront moins chers que d’autres, mais selon le rapport de Kayak sur les tendances en 2023, les vols décollant les jeudis et vendredis ont connu des prix plus bas pour cette année.

Kayak suggère également de réserver entre 2 et 4 semaines à l’avance pour les vols à destination de l’Amérique du Nord, l’Amérique centrale, l’Amérique du Sud et les Caraïbes. L’entreprise vous conseille de vous y prendre 3 mois à l’avance pour les vols vers la région du Pacifique Sud, 5 mois à l’avance à destination de l’Afrique et 8 mois à l’avance pour l’Asie et l’Europe.