Dans la trousse: favoris de juillets 2019

Voici les produits coup de coeur de la rédaction ce mois-ci.

La technologie au service de la peau

Le produit PROFIL Décolleté, de la marque québécoise IDC, améliore l’élasticité de la peau aux endroits qu’on néglige trop souvent: le cou, le décolleté et le buste. Cette crème est idéale pour les peaux matures, mais aussi pour les personnes ayant perdu beaucoup de poids, comme les mamans, ou ceux et celles qui ont subi une perte d’élasticité. Le complexe REGEN(16), présent à une concentration de 27% dans ce produit, en fait un allié dermocosmétique de premier ordre.

Texture: fluide et légère, la crème demande une petite quantité, car elle glisse aisément sur la peau.



Des cils bien séparés

Personnellement, l’application du mascara est l’étape que je déteste lorsque je me maquille, alors je suis toujours à la recherche DU mascara qui rendra mon expérience mon pénible! L’essai du Exhibitionist de Covergirl s’est révélé être très inattendu! Le mascara n’est pas que muni d’une brosse qui évite de faire des grumeaux, sa formule fait en sorte que les cils se séparent en seulement deux coups de brosse: une application extrêmement facile. C’est aussi un avantage certain que le produit cosmétique ne soit pas testé sur les animaux, et qu’il soit testé sous contrôle ophtalmologique.

Gros + : efficacité à petit prix.

Pour une couleur éclatante tout l’été

Le duo shampoing et revitalisant pour cheveux colorés de la marque internationale SACO démontre que la puissance des produits naturels est bien réelle. Faits d’extrait de graine de quinoa, d’huile de tournesol, et d’extrait de fruit d’amla, ces produits capillaires préserveront votre coloration tout au long de l’été. Le soleil, le chlore, le sel et les polluants estivaux font la vie dure à votre teinture? Ce duo de SACO vous sauvera la fibre capillaire!

Un shampouinage qui surprend: étant sans silicone, sans gluten, sans parfum, sans phosphate, sans phtalates, sans paraben et sans pétrole, le shampoing SACO ne mousse pas beaucoup. Évitez de mettre une grande quantité du produit pour tenter de le faire mousser, car le produit a été conçu ainsi, et la quantité régulière lave parfaitement bien.

Une bruine rafraîchissante

La marque française propose une eau de beauté pour l’été qui deviendra vite un incontournable de votre sac à main. Offerte en édition limitée dans un flacon rose, la brume multifonctions vous sera très utile pour fixer votre maquillage, pour tonifier votre peau après le nettoyage ou pour rafraîchir votre teint lorsque le thermomètre indiquera 35 degrés Celsius. Fait à 100% d’ingrédients d’origine naturelle, cet élixir de beauté donnera de l’éclat à votre teint fatigué.

Attention aux yeux: évitez de vaporiser l’eau de beauté sur les yeux, car la présence de certaines huiles essentielles, comme la menthe, vous piquera les yeux.

À bas les cernes!

C’est un fait, peu importe l’âge, des cernes peuvent apparaître sous nos yeux. En plus d’hydrater au maximum le contour de l’œil, le soin MINÉRAL 89 de Vichy permet d’éclaircir les cernes. La formule du produit combine l’efficacité de l’eau thermale minéralisante à l’acide hyaluronique repulpante pour offrir à la peau fragile de l’œil une hydratation et un renfort maximal. Donc, pour contrer les agressions quotidiennes, telles que les changements de température, le stress, la fatigue et la pollution, le fortifiant réparateur de Vichy est un bon allié.

Fenêtres de l’âme et marqueurs d’âge: on dit que les yeux sont les fenêtres de l’âme, mais ils sont aussi un indicateur d’âge incontestable. Des yeux fatigués et tombants vieillissent le visage et étirent les traits, alors prenez-en grand soin.